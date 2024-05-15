Дмитрий Демешин назначен врио губернатора Хабаровского края

Дмитрий Демешин, заместитель генерального прокурора, курировавший Дальневосточный и Сибирский федеральные округа, назначен врио губернатора Хабаровского края. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на сайте Кремля. Указом Демешин освобожден от занимаемой должности.
Выпускник «школы губернаторов» третьего потока, где впервые были представители силовых структур.
За последний год Демешин жестко кредитовал реализацию концессионных соглашений в Новосибирской области. Под его руководством были возбуждены уголовные дела в отношении министра ЖКХ Новосибирской области Дениса Архипова, экс-главы транспортного департамента мэрии Константина Васильева.
14 мая 2024 года президент РФ назначил бывшего губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева министром спорта РФ.
Автор фото: пресс-служба областной прокуратуры.
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