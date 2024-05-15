Дмитрий Демешин назначен врио губернатора Хабаровского края

Дмитрий Демешин, заместитель генерального прокурора, курировавший Дальневосточный и Сибирский федеральные округа, назначен врио губернатора Хабаровского края. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на сайте Кремля. Указом Демешин освобожден от занимаемой должности.

С 1997 по 2024 год Дмитрий Демешин работал на разных должностях в прокуратуре Московской, Ростовской, Калужской областей. В 2014 году пришел в Генпрокуратуру РФ.

Выпускник «школы губернаторов» третьего потока, где впервые были представители силовых структур.

За последний год Демешин жестко кредитовал реализацию концессионных соглашений в Новосибирской области. Под его руководством были возбуждены уголовные дела в отношении министра ЖКХ Новосибирской области Дениса Архипова, экс-главы транспортного департамента мэрии Константина Васильева.

14 мая 2024 года президент РФ назначил бывшего губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева министром спорта РФ.