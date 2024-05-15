Двое мужчин подрались на станции метро «Сибирская» в Новосибирске

В Новосибирске на станции метро «Сибирская» произошла драка между двумя мужчинами. Очевидцы конфликта сняли его на видео и опубликовали в Telegram-канале «АСТ-54 Black».
Один из мужчин упал на бетонный пол и сильно ударился головой.
Прибывшие полицейские оказали помощь пострадавшему и вызвали скорую, а один из них попытался схватить убегающего участника драки. Однако тому удалось скрыться.
Пострадавшего мужчину госпитализировали. Полицейские проводят проверку по данному инциденту.
Ранее редакция сообщала о том, что драка на ножах произошла на Гусинобродском шоссе в Новосибирске.
Источник фото: скрин из видео, опубликованного в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
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