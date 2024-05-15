Двое мужчин подрались на станции метро «Сибирская» в Новосибирске

В Новосибирске на станции метро «Сибирская» произошла драка между двумя мужчинами. Очевидцы конфликта сняли его на видео и опубликовали в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Один из мужчин упал на бетонный пол и сильно ударился головой.

Прибывшие полицейские оказали помощь пострадавшему и вызвали скорую, а один из них попытался схватить убегающего участника драки. Однако тому удалось скрыться.

Пострадавшего мужчину госпитализировали. Полицейские проводят проверку по данному инциденту.

Ранее редакция сообщала о том, что драка на ножах произошла на Гусинобродском шоссе в Новосибирске.