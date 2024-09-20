В МЧС предупредили новосибирцев о высокой пожароопасности на выходных

В Новосибирской области в выходные, 21 и 22 сентября, сохранится высокая пожароопасность.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Новосибирской области, в период с 21 сентября по 23 сентября в регионе сохранится высокая пожароопасность 4 класса. Всего классов – 5.

Спасатели рекомендуют горожанам соблюдать правила безопасности, призывают не разводить костры в местах с подсохшей травой.

Стоит отметить, что в субботу, 21 сентября, ожидается тёплая погода с температурой воздуха до +18 градусов. Возможен небольшой дождь. Ветер будет дуть с юго-запада, с порывами до 3,9 метра в секунду.

В воскресенье, 22 сентября, синоптики прогнозируют температуру от +14 до +19 градусов. Ветер будет южный, с порывами до 4 метров в секунду.

Ранее редакция сообщала о том, что более 300 человек погибло на водоёмах Сибири этим летом.