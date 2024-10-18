Свалку писем нашли жители Шлюза в Новосибирске

В Новосибирске на склоне перед домом №20 по улице Шлюзовая были найдены почти сотня писем и извещений, которые валялись в траве. Фотографию с этими письмами опубликовали в сообществе «У нас на Шлюзе» во «ВКонтакте».

На письмах и извещениях были указаны адреса жителей следующих домов: №3 по улице Русская, №2 по улице Добровольческая, а также №4, 18 и 20 по улице Шлюзовая. Однако не все письма и извещения сохранились.

— Многие жители Шлюза так и не дождались от нашего 58-го Отделения Почты России того, что ждали, — говорится в сообщении.

В настоящее время в сообществе размещено объявление о поиске адресатов.

В «Почте России» подчеркнули, что такая ситуация недопустима.

— Мы уже выясняем причину произошедшего и примем меры к сотруднику, допустившему грубое нарушение служебной дисциплины. Доставка адресатам любых почтовых отправлений всегда остается нашим главным приоритетом, — отмечается в комментарии.

Ранее редакция сообщала о том, что несколько несанкционированных свалок ликвидировали в Новосибирской области.