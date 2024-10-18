Суд оштрафовал депутата-иноагента Антона Картавина* в Новосибирске

В Новосибирске суд выписал штраф депутату Антону Картавину* (*Распоряжением Министерства юстиции РФ от 02.02.2024 Картавин А.В.* признан иностранным агентом).

— Постановлением суда Картавин А. В.* признан виновным в совершении указанного административного правонарушения, — отмечается в сообщении Ленинского районного суда.

Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Постановление в законную силу не вступило.

Напомним, по данным Минюста, Антон Картавин* распространял недостоверные сведения о решениях и политике, принимаемых государственными органами России. Он также участвовал в создании материалов, которые предназначались для неограниченного круга лиц и были созданы иностранными агентами.

Ранее редакция сообщала о том, что депутату Антону Картавину* не удалось снять статус иноагента в Новосибирске.