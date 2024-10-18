Суд оштрафовал депутата-иноагента Антона Картавина* в Новосибирске

В Новосибирске суд выписал штраф депутату Антону Картавину* (*Распоряжением Министерства юстиции РФ от 02.02.2024 Картавин А.В.* признан иностранным агентом).
— Постановлением суда Картавин А. В.* признан виновным в совершении указанного административного правонарушения, — отмечается в сообщении Ленинского районного суда.
Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.
Постановление в законную силу не вступило.
Напомним, по данным Минюста, Антон Картавин* распространял недостоверные сведения о решениях и политике, принимаемых государственными органами России. Он также участвовал в создании материалов, которые предназначались для неограниченного круга лиц и были созданы иностранными агентами.
Ранее редакция сообщала о том, что депутату Антону Картавину* не удалось снять статус иноагента в Новосибирске.
Источник фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области
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