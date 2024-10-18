Два бездомных пса устроились работать на мусорный полигон Новосибирска

В Новосибирске на Левобережном полигоне появились два новых охранника — бездомные собаки.

Их зовут: Рыжий и Чёрный.

Из промышленной зоны рядом с полигоном пришли две стерилизованные собаки с чипом на ухе. Они стали сопровождать сотрудников на обходах территории и защищать их от стай бродячих собак, сообщили в компании.

— Иду на обход, Рыжий и Чёрный следуют рядом. Стаи бродячих собак, которые есть в округе, теперь приближаться боятся, — рассказывает начальник смены Левобережного полигона пресс-службе МУП «САХ».

Добровольцы с пушистыми хвостами влились в коллектив из 60 человек, среди которых есть сортировщики, контролёры и охранники. Рыжий и Чёрный, а также начальники смен несколько раз в день выходят на обход территории.

Площадь Левобережного полигона превышает 18 гектаров, и ежедневно необходимо проводить проверку его состояния.

Когда у собак есть свободное от патрулирования время, они встречают мусоровозы и грузовики на контрольно-пропускном пункте. Они вернулись сюда в октябре. Чёрный пёс — взрослый и солидный. Рыжий — молодой и любознательный. Он обожает лаять на чаек, сорок и ворон, которые так любят посещать территорию полигона.

Ранее редакция сообщала о том, что более 300 килограммов мусора в год производит каждый новосибирец.