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Кузбасс примет участие в «Первом Сибирском ИТ-Саммите»

  • 01/02/2023, 15:44
Автор:
Первый Сибирский ИТ-саммит
Ключевая задача проекта — обеспечить возможность взаимодействия участников рынка информационных технологий и представителей бизнеса любой направленности.

27 января состоялась встреча представителей оргкомитета «Первого Сибирского ИТ-Саммита» с министром цифрового развития и связи Кузбасса Максимом Садиковым, исполнительным директором Кемеровского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Марией Старинчиковой, вице-президентом Кузбасской торгово-промышленной палаты Натальей Дивисенко, а также представителями ИТ-сферы.

Алексей Малеев, «Первого Сибирского ИТ-Саммита»На площадке Минцифры Кузбасса организатор Малеев Алексей подробно осветил формат проведения саммита и подчеркнул значимость данного мероприятия для бизнеса:

— На сегодняшний день цифровизация коммерческого сегмента происходит по ряду направлений: повышение эффективности бизнес-процессов, организация непрерывности деятельности компаний, защита информации и др. Именно такие ИТ-решения и продукты продемонстрируют разработчики на экспозиции мероприятия. Целью площадки, в частности, является реализация задачи формирования навигации для представителей бизнес-структур по современным высокотехнологичным решениям. Задача — обеспечить возможность взаимодействия участников рынка информационных технологий и представителей бизнеса любой направленности.

Мария Старинчикова, исполнительный директор Кемеровского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ»Представителями предпринимательских объединений был назван ряд аспектов, существующих на данный момент в части цифровизации компаний сегмента малого и среднего бизнеса, в том числе недостаточный уровень цифровой зрелости, слабая осведомленность о продуктах и решениях, а также коллеги подтвердили отсутствие системной навигации по предложениям отечественного рынка информационных технологий.

— На сегодняшний день мы действительно имеем проблему цифровой неграмотности малого бизнеса. Грядущий саммит поможет предпринимателям закрыть эти прорехи в знаниях и решить ИТ-задачи. И, пожалуй, самое главное, избежать штрафов для предпринимателей от контрольно-надзорных ведомств, — отметила Мария Старинчикова.

Максим Садиков, министр цифрового развития и связи КузбассаМаксим Садиков поделился позитивными результатами взаимодействия его ведомства с представителями ИТ-отрасли Кузбасса в плоскости цифровой трансформации различных сфер бизнеса Кемеровской области. Были упомянуты уже реализованные в регионе проекты, представители компаний которых рассмотрят возможность участия в рамках деловой программы саммита.

 

Присутствовавший на встрече представитель компании партнера «Первого Сибирского ИТ-Саммита» (компания-разработчик отечественных программных продуктов «Ред Софт») Владимир Богачев обратил внимание присутствующих:

Владимир Богачев, компания-разработчик отечественных программных продуктов «Ред Софт»— Операционная система «РЕД ОС» и система управления виртуализацией «РЕД Виртуализация» уже зарекомендовали себя на рынке. Их используют как крупные компании с государственным участием, так и субъекты малого и среднего предпринимательства. Благодаря тесному сотрудничеству с заказчиками мы видим прогресс в области цифровизации бизнес-структур, в том числе в небольших компаниях. ИТ-Саммит — полезная площадка для обмена опытом и общения между участниками цифровой экосистемы.

«Первый Сибирский ИТ-саммит» пройдет в Новосибирске 16-17 марта 2023 года при поддержке Министерства цифрового развития и связи Новосибирской области в МВК «Новосибирский Экспоцентр». Он объединит на одной площадке специалистов ИТ-отрасли Сибирского федерального округа: разработчиков, интеграторов, представителей органов власти, регуляторов, профильных ассоциаций и бизнес-сообществ. В рамках саммита пройдет двухдневная деловая программа, включающая тематические треки с максимальным охватом всех ИТ-направлений. Также участники смогут посетить выставочную экспозицию, где будут представлены новейшие решения и актуальные продукты сибирских разработчиков. Для размещения стендов небольших ИТ-компаний и стартапов проработаны доступные условия участия.

Фото предоставлено организаторами саммита

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Рубрики : Инновации Власть Бизнес Технологии

Регионы: Новосибирская область Кузбасс Кемеровская область

Теги : Первый Сибирский ИТ-саммит


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