Новосибирский КБК подал апелляцию на взыскание 243 млн рублей

В Арбитражный суд Новосибирской области поступили три апелляционные жалобы на решение по иску Сибирского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования к акционерному обществу «Новосибирский картонно-бумажный комбинат».

Одна из них непосредственно от НКБК, вторая от директора предприятия Игоря Диденко, третья от администрации Кубовинского сельсовета. Последние выступали в этом деле как третьи лица, не заявляя своих требований относительно предмета спора.

Напомним, что 29 января 2025 года Арбитражный суд Новосибирской области вынес решение о взыскании с АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» в пользу Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора суммы ущерба, нанесённого почвам как объекту охраны окружающей среды, в размере 243 682 189 рублей.

История вокруг АО «Новосибирский КБК» началась 2 года назад. Прокуратура заявила предприятию гражданский иск о возмещении вреда в сумме 244,5 млн рублей. Из них 243,6 млн за загрязнение почв, 827 тысяч — за ущерб лесам. На имущество Игоря Диденко постановлениями Центрального районного суда Новосибирска был наложен арест на общую сумму 264,2 млн рублей. В августе 2024 года дело поступило в суд.

Ранее редакция сообщала о том, что единственный свидетель дал показания по делу Игоря Диденко в Новосибирске. Остальные на суд снова не явились.