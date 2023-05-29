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1 июня будет утверждена дорожная карта водно-зеленого городского каркаса на 2023-2025 год

  • 29/05/2023, 18:40
Автор:
Водно-зеленый каркас Новосибирска
Рабочая группа должна сформировать предложения для Минстроя РФ.

В первый день всероссийской конференции «Водно-зеленый городской каркас. Современный мультидисциплинарный инструмент создания комфортной городской среды» будет утверждена дорожная карта развития водного каркаса Новосибирска на 2023 -2025 год. Об этом сообщила Мария Смирнова, заместитель начальника управления — начальник отдела управления озелененными общественными пространствами в ходе пресс-конференции.

Водный каркас Новосибирска

В 2023 году в Новосибирске планируют доработать концепцию водно-зеленого каркаса города

— В первый день на заседании рабочей группы будет выработана и утверждена дорожная карта деятельности на 2023-2025 годы, также планируемые результаты до концы этого года и те вопросы которыми группа будет заниматься, — отмечает Смирнова.

По словам Смирновой, рабочая группа должна сформировать предложения для Минстроя.

— Сейчас мы видим некоторый перекос в благоустройстве. Это связано с отсутствием норм по водо-зеленому городскому каркасу, также есть сложности с государственной экспертизой, — подчеркивает Мария Смирнова.

На всероссийской конференции ожидается 25 членов делегаций из разных уголков России, но наиболее значимыми делегации из Краснодара, Перми, Нижнего Новгорода, Москва, Санкт-Петербург, Черняховского района Калининградской области. Также несколько члены рабочей группы будут присоединены в онлайн формате.

Новости Новосибирска

При создании ландшафтного каркаса Новосибирска используют французский опыт

Объединение городов идеологией водно-зеленого каркаса ведется с 2021 года при экспертной поддержке Французской Федерации ландшафтных архитекторов в России, Минстроя России и экспертного совета по формированию комфортной городской среды при Минстрое России.

Основная задача идеологии каркаса — обеспечение комфорта и создание рекреационных зон, микроклимата городов, улучшение экологии и здоровья населения, проведение строительных работ с учетом природных ландшафтов с целью улучшения качества среды в населенных пунктах.

Ранее редакция сообщала о том, что семь городов Новосибирской области претендуют стать лучшими в стране по созданию проектов комфортной городской среды.

Иллюстрация с страницы мэрии Новосибирска в ВКонтакте

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Рубрики : Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : рабочая группа минстроя Водно-зеленый городской каркас


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