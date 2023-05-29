1 июня будет утверждена дорожная карта водно-зеленого городского каркаса на 2023-2025 год

В первый день всероссийской конференции «Водно-зеленый городской каркас. Современный мультидисциплинарный инструмент создания комфортной городской среды» будет утверждена дорожная карта развития водного каркаса Новосибирска на 2023 -2025 год. Об этом сообщила Мария Смирнова, заместитель начальника управления — начальник отдела управления озелененными общественными пространствами в ходе пресс-конференции.

По словам Смирновой, рабочая группа должна сформировать предложения для Минстроя.

— Сейчас мы видим некоторый перекос в благоустройстве. Это связано с отсутствием норм по водо-зеленому городскому каркасу, также есть сложности с государственной экспертизой, — подчеркивает Мария Смирнова.

На всероссийской конференции ожидается 25 членов делегаций из разных уголков России, но наиболее значимыми делегации из Краснодара, Перми, Нижнего Новгорода, Москва, Санкт-Петербург, Черняховского района Калининградской области. Также несколько члены рабочей группы будут присоединены в онлайн формате.

При создании ландшафтного каркаса Новосибирска используют французский опыт Объединение городов идеологией водно-зеленого каркаса ведется с 2021 года при экспертной поддержке Французской Федерации ландшафтных архитекторов в России, Минстроя России и экспертного совета по формированию комфортной городской среды при Минстрое России.

Основная задача идеологии каркаса — обеспечение комфорта и создание рекреационных зон, микроклимата городов, улучшение экологии и здоровья населения, проведение строительных работ с учетом природных ландшафтов с целью улучшения качества среды в населенных пунктах.

Ранее редакция сообщала о том, что семь городов Новосибирской области претендуют стать лучшими в стране по созданию проектов комфортной городской среды.