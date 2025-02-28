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В марте новосибирцев ждет большое количество новых федеральных законов

  • 28/02/2025, 16:00
Автор: Оксана Мочалова
В марте новосибирцев ждет большое количество новых федеральных законов
Среди них самозапрет на кредиты и счета эскроу на строительство домов

Рост пособий по беременности

С 1 марта 2025 года вырастет пособие по беременности и родам для женщин, уволенных из-за прекращения работы предприятия. Выплата будет производиться в размере регионального прожиточного минимума.

Напомним, прожиточный минимум — это минимальная сумма доходов, на которую человек может приобрести все необходимое для закрытия базовых потребностей. В Новосибирской области его величина с 1 января 2025 года составила 17 378 рублей на душу населения (в 2024 году — 15317 рублей, в 2023 году — 14 728 рублей).

Самозапрет на выдачу кредитов

Также с марта новосибирцы смогут установить самозапрет на выдачу кредитов во всех банках и микрофинансовых организациях. Нововведение поможет защититься от мошенников.

Его можно будет зафиксировать в своей кредитной истории через портал «Госуслуги» с помощью типового заявления. Позже (в период с марта по сентябрь 2025 года) такая возможность появится и в многофункциональных центрах (МФЦ).

Все кредиторы будут обязаны запрашивать бюро кредитных историй о наличии у клиента самозапрета при выдаче займа.

В Новосибирской области в 2024 году произошел всплеск преступлений, связанных с неправомерным доступом к компьютерной информации: с 245 в 2023 году до более 900.

Запрет энергетиков

Кроме того, с марта правила продаж энергетических напитков и бытовых зажигалок будут похожи на контроль продаж алкоголя. Теперь эти товары нельзя будет продавать несовершеннолетним.

Законом установлено, когда продавец сомневается в возрасте покупателя, он обязан будет отказать в приобретении этих товаров, если тот не предоставил документ, подтверждающий совершеннолетие.

Сначала — чек, потом — деньги

В ресторанах, кафе и других местах общепита обязаны отпечатать кассовый чек на бумаге и выдать его клиенту до момента расчета. Так в заведении подтвердят предстоящий прием денежных средств за оказание услуг общественного питания.

Как объяснили в УФНС России, изменения вводятся из-за забывчивости официантов, которые иногда не выдают кассовые чеки клиентам после оплаты. В результате расходятся данные внутреннего учёта компании и переданные в ФНС.

Срок на освоение участков

С 1 марта 2025 года земельные участки, которые не используются собственниками по назначению, будут изыматься.

Закон в первую очередь касается проблемных участков, которые заросли сорняками, захламлены или заболочены. Владельцам даётся дополнительное время, чтобы привести их в порядок: убрать мусор, осушить или увлажнить почву, выровнять территорию. Если участок предназначен для строительства, после трёхлетнего срока освоения участка, то есть приведения его в порядок, последуют ещё пять лет, в течение которых собственник должен построить и оформить здание.

По данным Росреестра по Новосибирской области, по состоянию на 1 января 2024 года в регионе в собственности находилось 277 818 земельных участков, предназначенных для садоводничества и огородничества. Общая площадь этих участков — 21,5 тысяч га.

Счета эскроу для ИЖС

С марта вступает в силу закон об использовании счетов эскроу при строительстве жилого дома по договору подряда. Предполагается, что новый закон сделает процедуру понятной и прозрачной.

Однако использование счетов эскроу при строительстве частных домов не станет обязательным — подрядчик и заказчик будут сами решать, хотят ли они рассчитываться по такой схеме. Но для получения льготной ипотеки на строительство частного дома использование счета эскроу будет обязательным условием. Без них оформить кредит не получится.

Кроме того, с марта 2025 года изменятся и правила использования материнского капитала: его можно будет направлять на счёт эскроу при строительстве дома по договору подряда. Стоит отметить, что более 300 новосибирских семей построили дом за счет средств материнского капитала. На эти цели Отделение Социального фонда России по Новосибирской области направило 131,3 миллиона рублей, сообщила пресс-служба ведомства.

Еще одним нововведением станет обязанность оформлять индивидуальные жилые дома сразу после завершения строительства. Ранее регистрация зданий и сооружений на кадастровом учёте не была обязательной.

В Новосибирской области доля ИЖС в общем объеме сданных новостроек в Новосибирской области из года в год увеличивается. По данным регионального Минстроя, в 2024 году из 2 630 тысяч квадратных метров общей площади жилых помещений, на ИЖС приходится более 40% (996 тысяч кв. метров).

Предупреждения в рекламе для заёмщиков

С 1 марта 2025 года в рекламу потребительских кредитов, займов и ипотеки начнут добавлять предупреждения для заемщиков. Одно из них является стандартным — «Оценивайте свои финансовые возможности и риски».

Если рекламное сообщение содержит хотя бы одно условие, влияющее на полную стоимость кредита, должна быть использована еще одна формулировка: «Изучите все условия кредита (займа)».

При этом предупреждения должны занимать минимум 5% рекламного пространства.

Новые запреты для иноагентов

С 1 марта 2025 года некоторые выплаты иноагентам (доход от продажи или сдачи в аренду имущества, вознаграждения за результаты интеллектуальной деятельности, проценты по вкладам и др) должны будут поступать только на специальные рублевые счета, открытые в российских уполномоченных на то банках.

Распоряжаться зачисленными на спецсчета деньгами иноагенты смогут только после того. как с них снимут этот статус.

Ранее редакция сообщала, что подарить жилье новосибирцы с 2025 года могут только через нотариуса. Корректировки в закон приняты для защиты собственников недвижимости от мошенников.

Фото редакции Infopro54, автор- Михаил Мочалов

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : общество законы власть


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