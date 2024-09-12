Связали и избили: похитителям таксиста вынесли приговор под Новосибирском

В Новосибирской области суд огласил приговор двум жителям города Искитима, обвиняемых в похищении местного жителя, работающего таксистом. Причиной конфликта между сибиряками стали угрозы со стороны потерпевшего, Романа М., в адрес семьи одного из похитителей, Сергея Сауткина.

Выяснилось, что супруга Сауткина ранее была замужем за Романом, пара рассталась плохо. А когда женщина вышла повторно замуж, бывший начал высказывать в адрес нее и ее детей угрозы расправы. Узнав об этом, Сауткин решил выяснить отношения с соперником и проучить его.

По данным следствия, в ночь на 10 декабря 2022 года Сергей Сауткин и его приятель Дмитрий Ситников вломились в дом к таксисту, избили его железной трубой и запихали в багажник автомобиля. После этого они привезли оппонента в один из домов в деревне Камышенка Сузунского района, связали и удерживали против его воли.

Однако, воспользовавшись отсутствием своих похитителей, мужчина перегрыз веревки, выбрался из ловушки и сбежал.

Оба искитимца обвинялись в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и в похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору. В суде они свою вину не признали.

— Сауткин признан виновным в умышленном причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшему его похищении. За совершенные преступления ему назначено 5 лет 6 месяцев лишения свободы. Ситников признан виновным в похищении человека. Ему назначено 5 лет лишения свободы. Обоим предстоит отбывать наказание исправительной колонии строгого режима, — сообщили в Искитимском районном суде.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске незнакомец подсел к таксисту, попросил отвезти его по адресу, а в пути набросился на водителя и попытался его задушить. Мужчина оказал сопротивление душегубу. Однако в ход пошёл нож — им преступник нанес удары в жизненно важные органы своей жертве. Таксисту удалось вырваться, выбраться из машины и позвать на помощь.