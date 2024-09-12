Остановка «Улица Красина» временно меняет свое местоположение

С 12 сентября остановка «Улица Красина», который находится на чётной стороне проспекта Дзержинского, будет перенесен на 20 метров вперед по ходу движения.
– ООО «Масстройэлит» проводит строительно-монтажные работы по техническому перевооружению тепловой магистрали на улице Красина (общая протяжённость 268 метров), – говорится в сообщении мэрии Новосибирска.
До окончание работ остановка пробудет на новом месте.
Пассажиры смогут совершать посадку и высадку из следующих видов транспорта:
троллейбусы № 10, 22, 23; автобусы № 6, 18, 30, 39; маршрутные такси № 44а, 48, 72.
Водители маршрутов будут информировать пассажиров о временных изменениях.
Ранее редакция сообщала о том, что жители ЖК «Матрешкин двор» возмущены парковкой грузовиков в Новосибирске.
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