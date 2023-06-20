Свыше 150 преступлений коррупционного характера выявили в Новосибирской области

Всего 190 преступлений коррупционного характера было выявлено за 5 месяцев 2023 года. Из них лидерами стали мошенничество (80 преступлений) и взяточничество (78 преступлений). В 2022 году всего было зарегистрировано 567 преступлений, а в 2021 — 567 преступлений. Об этом сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры региона Павел Илык на пресс-конференции ТАСС.

Отмечается, что сумма возмещенного ущерба от коррупционных преступлений составляет 11,5 млн рублей.

— Сумма арестованного (изъятого) имущества превышает ущерб по уголовным делам, — отметил Илык.

Административных штрафов за коррупцию оплачено в 2023 году более 32 млн рублей.

— Предполагаем, что к концу первого полугодия выйдем на сумму в 42 млн рублей. Сейчас прорабатываем вопрос с правительством Новосибирской области куда именно пойдут эти деньги, — подчеркивает Павел Илык.

Ранее редакция сообщала о том, что мобилизованных предложили не наказывать за преступления небольшой и средней тяжести.