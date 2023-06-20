В Новосибирске начали расти цены на аренду жилья

После продолжительного периода стагнации ставок аренды, в июне 2023 года они показали значительный рост. К таким выводам пришли эксперты «Циан.Аналитики».

Так, аренда однокомнатных квартир в Новосибирске выросла за месяц на 4% и составила в среднем 22,5 тыс. рублей (в мае — 21,5 тыс рублей). В июне 2022 года однушку можно было арендовать за 20,1 тыс рублей.

Аренда двухкомнатной квартиры выросла в цене на 2%. Если в мае двушку можно было арендовать за 29,5 тысяч рублей, то сейчас средняя цена поднялась до 39,5 тыс рублей. Годом ранее двухкомнатная квартира в Новосибирске в среднем сдавалась в аренду за 27,8 тысяч рублей в месяц.

— Одной из причин этого явления является снижение числа новых объявлений, поступающих на рынок. Это связано с оживлением в смежных сегментах (в продаже вторички и новостроек). Те собственники, которые на протяжении осени и зимы сдавали квартиры на фоне общей неопределенности (зачастую по ставкам чуть ниже рынка), стали выходить на сделки купли-продажи. А новых арендодателей сейчас меньше, чем в прошлом году, — говорит руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

Ранее редакция рассказывала, что выбрать: «первичку» или «вторичку»?