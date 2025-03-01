Вторым претендентом на проектирование метро Новосибирска стала питерская компания

На минувшей неделе мэрия Новосибирска раскрыла информацию о компании-победителе тендера на проектирование Дзержинской линии Новосибирского метрополитена. В аукционе победила белорусская компания ОАО «Минскметропроект». Проектировщик согласился выполнить работу за 104 млн рублей. В ходе торгов лот подешевел на 29 млн.

Как стало известно Infopro54, вторым участником тендера стало АО «Научно-исследовательский, проектно-изыскательский институт «Ленметрогипротранс». Об этом говорится в ответе департамента транспорта мэрии на запрос редакции.

По данным сервиса «Контур Фокус», компания основана в 1993 году. Ее учредителями числятся Союз «Ветеран Ленметрогипротранса» (64,38%) и ООО «Балтметропроект» (25,48%). Выручка компании в 2023 году составила 879,2 млн рублей (-14%), чистая прибыль — 36,2 млн. Компания, к примеру, проектировала новую ветку метро в Санкт-Петербурге — участок Невско-Василеостровской линии, внутреннее обустройство тоннелей и притоннельные сооружения. Главгосэкспертиза России в начале февраля 2025 года выдала положительное заключение по этому проекту.

Напомним, в декабре 2024 года мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил о том, что руководители предприятия «Минскметропроект» предложили свои услуги по проектированию новых линий метро в Новосибирске. Тогда же состоялись рабочие встречи, включая выезды на места будущего строительства. Кроме того, специалисты муниципалитета изучали компетенции проектировщиков в Москве и Санкт-Петербурге.

Интерес к проектированию и строительству метро в Новосибирске также проявляли китайские компании. Об этом в июле сообщали представители China Railway Tunnel Group (CRTG).

В декабре 2024 года Максим Кудрявцев отмечал, что в бюджете на проектирование метрополитена заложены 350 млн рублей. Глава города также комментировал перспективы получения финансирования на строительство метрополитена.

— Проектирование — это огромная работа, которая требует привлечения большой команды инженеров. Возможно, этот процесс займет около года. Когда документация по проекту пройдет Госэкспертизу, мы будем заявляться на получение финансирования на строительно-монтажные работы, — говорил Максим Кудрявцев.

В 2022 году комплекс работ по достройке Дзержинской линии с депо, выносами коммуникаций и другими работами оценивался в 26,7 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в ближайшее время муниципалитет планирует объявить конкурс на проектирование еще двух объектов метрополитена.