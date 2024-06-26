Свыше 9 тысяч многодетных семей региона направили средства областного семейного капитала на покупку автомобиля

По словам замначальника управления организации социальных выплат министерства труда и социального развития Новосибирской области Дмитрия Радича, размер выплаты каждый год индексируется и на сегодняшний день составляет 146,7 тыс. руб.

Отмечается, что многодетные семьи самостоятельно принимают решение, на какие цели направить финансовые средства семейного капитала. Таким образом, 9,1 тысяч семей региона использовали сертификат на приобретение автотранспорта. Также популярны улучшение жилищных условий, покупка сельхоз техники, обучение детей, приобретение компьютерной техники, получение единовременной денежной выплаты на ребенка-инвалида, подключение жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения, а также формирование накопительной части трудовой пенсии родителей.

Подробная информация об областном семейном капитале размещена на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области. Получить консультацию можно по телефону горячей линии 8-800-2500-201.