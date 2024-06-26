Группа обнальщиков получила условные сроки в Новосибирске

В Новосибирске осудили группу людей, которые занимались обналичиванием денег и выводом их за пределы России.
По сообщению Советского районного суда, с 2014 по 2020 год восемь человек предоставляли нелегальные финансовые услуги. Они обналичивали деньги и легализовывали их в особо крупном размере. За свои услуги они брали от 5 до 12% от суммы.
Суд признал их виновными в совершении экономических преступлений. В качестве наказания им назначили условные сроки лишения свободы от 4 до 7 лет с испытательными сроками. Штрафа ни у одного из обвиняемых не было.
Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура обратилась в суд после затопления улиц Новосибирска.
Источник фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области.
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