В Новосибирске рабочий разбился насмерть, сорвавшись в шахту лифта в новостройке

В Новосибирске следователи СК выясняют обстоятельства гибели рабочего на стройке. Трагедия произошла на улице Связистов, 13/2 в Ленинском районе города днем 25 июня.

По данным следствия, мужчина проводил работы на 4-м этаже строящегося дома рядом с проемом шахты лифта. Внезапно он сорвался и упал в шахту лифта, которая не была оборудована, как опасный участок специальными знаками или сигнальными лентами. От полученных травм строитель скончался на месте.

— В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводятся проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — пояснили в региональном ведомстве.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске бригадир строительной организации, по чьей халатности погиб электромонтажник, получил условный срок наказания. Трагедия произошла во время ремонтных работ в театре Афанасьева в июле 2022 года.