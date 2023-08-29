Схема движения транспорта изменится у нового ЛДС в Новосибирске с 13 сентября

Власти города приняли решение изменить схему дорожного движения на участке от площади Лыщинского до ледовой арены. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

— После 13 сентября здесь будут установлены дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор», — говорится в сообщении.

Ограничение вводится для исключения ДТП.

Ранее редакция сообщала о том, местные жители 11 августа у ЖК «Панорама» демонтировали стрелку светофора и поставили бетонные блоки. Таким образом люди выразили протест, что из-за строительных работ им перекрыли въезд и выезд с жилмассива