Авария на насосной станции оставила без воды Плющихинский жилмассив в Новосибирске

Для жителей организован подвоз воды спецавтотранспортом.

Тысячи жителей Плющихинского жилмассива утром, 29 августа, обнаружили пустые водопроводные краны. Людей заранее не предупреждали, что будет отключение, поэтому многие, собираясь на работу, были поставлены в весьма проблематичные условия. За считанные часы в ближайших магазинах закончились бутыли с водой.

Управляющая компания в местных чатах многоквартирных домов сообщила, что причиной внезапного отключения стала авария на канализационной насосной станции. Для жителей был организован подвоз воды, набрать ее можно на улице Потылицына, 13 и Татьяны Снежиной 49\1.

Ориентировочное время, когда будет снова подключено водоснабжение в УК пока не сообщают.