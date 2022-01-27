Сын «экс-завхоза» областного ГУ МВД незаконно использовал служебные автомобили

Заместитель прокурора Новосибирской области Игорь Мищенко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56-летнего бывшего начальника федерального казенного учреждения «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Новосибирской области» Валерия Пешкова.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства), сообщила областная прокуратура.

По версии следствия, с 1 июня по 10 октября 2020 года начальник казенного учреждения из личной заинтересованности и без законных оснований дал указание своему подчиненному передать в пользование сыну, проходящему службу в МВД России, служебные автомобили «УАЗ Патриот» и «Форд Мондео». Родственник использовал транспорт в личных целях (заправлял с использованием служебных топливных карт, совершил 4 административных правонарушения в сфере безопасности дорожного движения).

В результате противоправных действий начальника казенного учреждения был нарушен порядок обеспечения сотрудников ГУ МВД России по Новосибирской области транспортом для эффективного выполнения служебных обязанностей, а также подорван авторитет правоохранительного органа и причинен ущерб в размере свыше 44 тыс. рублей.

Наиболее строгим наказанием, предусмотренным за совершение указанного преступления, является лишение свободы на срок до 4 лет.

Уголовное дело рассмотрит по существу Кировский районный суд г. Новосибирска.