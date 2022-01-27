«Технониколь» будет выпускать новую продукцию в Кузбассе

В 2022 году компания «Технониколь» вложит 93 млн рублей в развитие ООО «Завод ТЕХНО» в Кемеровской области.

Часть инвестиций «Завод ТЕХНО» направит на организацию выпуска новой продукции — плит из минеральной ваты для утепления полов в жилых и общественных зданиях. Материал будет обладать высокой плотностью (110 кг/куб. м) и толщиной 25 мм.

Также предприятие планирует расширить собственные площади. Будет приобретено около 30 тыс. кв. м складских помещений для хранения готовой продукции в непосредственной близости от завода. Это повысит эффективность операционной деятельности, оптимизирует и улучшит процесс хранения материалов, сообщила пресс-служба компании.

В 2022 году кузбасский завод каменной ваты продолжит проекты цифровизации производства. Здесь внедрят систему машинного зрения «Дефектоскоп», которая предназначена для контроля качества готовой продукции, анализа и автоматической сортировки минераловатных плит.

В 2021 году «Завод ТЕХНО» в Юрге выпустил около 1,5 млн куб. м готовой продукции, увеличив объем производства на 4%. География поставок пополнилась двумя новыми регионами: минеральный утеплитель из Кузбасса теперь направляется потребителям Екатеринбурга и Краснодара. На модернизацию предприятия в прошлом году было потрачено 175 млн рублей.

— Одним из важнейших для нашего завода в прошлом году стал проект по увеличению переработки минераловатных отходов, как собственных, так и поступивших с других производств, а также остатков со стройплощадок и старого утеплителя, снятого во время ремонта. Эти материалы измельчают и добавляют к сырью для производства новой каменной ваты. В итоге за год завод утилизировал более 2,5 тыс. куб. м минваты. Установка нового оборудования для переработки также позволила улучшить качество готовой продукции за счет раздельной переработки изоляции разной плотности, — отметила Наталья Ермакова, директор «Завода ТЕХНО» в Юрге.

В прошлом году производительность технологических линий завода каменной ваты в Юрге выросла на 8%, а энергопотребление снизилось почти на 11%. Это стало возможным благодаря замене вагранки — печи для расплава базальтового сырья.

Кроме того, на предприятии завершилась автоматизация упаковочного комплекса (теперь этот участок автоматизирован на 100%) и внедрение MES-системы, которая собирает и анализирует данные о работе линий в режиме реального времени. Также были установлены системы для диагностики оборудования. Эти меры помогли повысить эффективность производства и качество готовой продукции.

Сегодня завод каменной ваты в Юрге выпускает более 100 видов минеральной изоляции для утепления кровель, фасадов, полов и внутренних перегородок, а также материалы для сэндвич-панелей и огнезащиты металлических и бетонных конструкций. Продукция завода поставляется в Иркутскую, Кемеровскую, Новосибирскую, Свердловскую и Томскую области, Алтайский, Краснодарский и Красноярский край, а также в республики Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия.

Корпорация «Технониколь» — ведущий международный производитель надежных и эффективных строительных материалов и систем. Включает 58 производственных площадок в 7 странах мира (Россия, Беларусь, Литва, Италия, Великобритания, Германия, Польша), 22 представительства в 18 странах мира, 20 учебных центров, 6 научных центров. Продукция компании поставляется в 116 государств. Штаб-квартиры «Технониколь» располагаются в России, Польше, Италии, Китае и Индии.