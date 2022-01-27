В Новосибирской области вводится всеобщий школьный карантин

— Пятая волна развивается. В прошлый понедельник у нас было 19 тысяч вызовов в колл-центры — в два раза больше, чем в пиковый период во время третьей и четвертой волны. Кроме того, статистика показывает, что пятая волна движется быстрее, чем предыдущие, и у нас прирост заболевших идет синхронно с Москвой, Санкт-Петербургом и другими регионами. Также омикрон захватывает новые категории населения: чаще стали болеть дети. Все это вынуждает нас готовить дополнительные ограничительные меры, чтобы сдержать темпы распространения инфекции, — сообщил на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Он уточнил, что оперативный штаб готовит решения в отношении работы школ: о введении всеобщего карантина с понедельника 31 января. По словам губернатора, карантин будет диверсифицирован.

— Младшие классы уйдут на двухнедельные каникулы. Средняя и старшая школа будут учиться дистанционно в течение одной-двух недель. 11 классы будут учиться очно, проходить тестирование. Если будут выявлены заболевшие, то класс отправится на карантин, — перечислил губернатор. — Малокомплектные школы будут уходить на карантин в случае выявления очагов заболевания.

В соотношении других ограничительных мер — максимальный перевод на дистант сотрудников в возрасте 65+. Следующий этап, если ситуация будет обостряться, — сокращение процента наполняемости спортивных и культурных объектов.

— Еще один пакет мер, который может потребоваться, — ограничение деятельности каких-то отраслей и сфер экономики, по аналогии с развлекательными центрами. Но это в крайнем случае и будет сопровождаться мерами господдержки, — добавил губернатор.

Кроме того, по его словам, при ухудшении ситуации с заболеваемостью область готова в течение трех-пяти дней перепрофилировать достаточное количество коек в учреждениях здравоохранения, в том числе детский стационар. Вчера регион получил федеральный транш в 100 млн рублей на закупку лекарственных препаратов. Что касается кислорода для ИВЛ, то Травников заверил, что с его поставками в регионе также нет проблем.

По данным оперативного штаба, на утро 26 января в регионе были зарегистрированы 315 новых случаев коронавируса, скончались 15 пациентов, в том числе ребенок в возрасте трех лет. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2 346 пациентов, в том числе 91 ребенок. В отделениях реанимации находятся 256 человек. На ИВЛ — 45 пациентов. Всего в Новосибирской области сделаны 3 502 404 теста на коронавирус. Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрированы 10 972 обращения.