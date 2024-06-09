Старикам тут не место: почему заводы и предприятия Новосибирской области боятся цифровизации

Александр Гаврилов, директор по развитию продукта «Яндекс Магистрали» проанализировал ситуацию с цифровизацией промышленных предприятий Новосибирска и пояснил, что мешает ускорению этого процесса:

— Новосибирская область входит в число регионов России с высоким уровнем цифровой зрелости, наравне с Москвой, Санкт-Петербургом, Московской областью, Татарстаном и Якутией. В Новосибирске активно цифровизируются госорганизации, системы здравоохранения и образования, развиваются онлайн-услуги для населения. Но промышленные предприятия и логистические все еще очень осторожно относятся к технологиям. Почему так происходит, что бизнес теряет от своего консерватизма и какие есть пути преодоления этих барьеров.

Как происходит цифровизация заводов и предприятий Новосибирской области

Промышленная отрасль в целом очень сложно поддается перестройке, поэтому ее цифровое развитие происходит медленно. Вместе с этим цифровизация заводов и предприятий в Новосибирской области идет неравномерно.

Чаще всего, первыми технологии внедряют крупные предприятия и холдинги, которые могут вложить больше денег в автоматизацию, роботизацию, в системы управления производством и аналитику данных. Малый и средний бизнес отстает в темпах цифровизации из-за ограниченных ресурсов. Кроме того, крупному предприятию проще оценить и принять все выгоды от новых технологий — то есть, их реальную окупаемость, чем небольшому.

Неравномерность цифровизации касается также направлений и бизнес-процессов. Первоочередно промышленность автоматизирует производство — внедряет роботизированные системы, станки с ЧПУ, автоматизированные линии и системы управления. Эффективность этих технологий заводам и предприятиям наиболее понятна. Робот сделает больше, чем живой человек у станка за рабочий день: очевидно, что выпуск продукции ускорится, месячные объемы увеличатся, выручка вырастет.

Например, на «Новосибирском заводе искусственного волокна» производством пластмассовой упаковки занимаются роботы, благодаря которым цикл литья можно ускорить в 1,5-2 раза, а также улучшить качество выпускаемой продукции. А аграрное предприятие «Коневское» уже превратилось в «умную ферму», где роботы доят коров и оценивают качество молока. В перспективе это должно увеличить годовые объемы получаемого молока более чем в два раза.

Также в новосибирской промышленности развивается использование промышленного интернета вещей (IIoT). Предприятия ведут сбор и анализ данных с оборудования для оптимизации процессов, прогнозирования неисправностей и повышения эффективности. Благодаря установке приборов онлайн-учета на теплосетях СГК теперь быстрее реагирует на возникающие проблемы теплоснабжения за счет непрерывного контроля и снизила потери теплоносителя в отопительном сезоне 2022/2023 на 6%.

Кроме этого заводы и предприятия Новосибирской области занимаются внедрением систем управления отношениями с клиентами (CRM) и управления предприятием (ERP) для автоматизации бизнес-процессов, улучшения взаимодействия с клиентами и повышения эффективности управления. Но остаются и непокрытые направления — как логистические процессы.

В Новосибирске проходят форумы, на которых обсуждают повышение уровня цифровизации промышленных предприятий в регионе, развитие единого цифрового контура в здравоохранении, стратегию цифровизации городского хозяйства. Фонд научно-технологического развития Новосибирской области занимается популяризацией новых технологий, создавая среду для диалога между представителями отрасли, госкорпораций, правительства и инноваторов.

Например, на Международном форуме технологического развития ТЕХНОПРОМ каждый год работает отдельный трек, организованный совместно с Министерством цифрового развития. А на Международном Сибирском транспортном форуме говорят о цифровых и дистанционных сервисах для развития железнодорожного туризма, ИТС и решениях, касающихся безопасности на всех видах транспорта.

Что мешает цифровому развитию промышленности региона

Такие дискуссии помогают новосибирским предпринимателям разобраться в оцифровке бизнеса и увеличивают количество нововведений в сфере цифровой трансформации. Причем в тех отраслях, цифровизация которых в Новосибирской области пока выглядит нереалистичной — например, сельскохозяйственной отрасли, проблемы и перспективы которой обсуждаются на Агропродовольственном форуме. Уже сейчас племенные хозяйства используют в своей работе сервисы по типу «Электронного пастуха», а в АПК широко применяются цифровые системы контроля в растениеводстве. Каждый дачник сегодня может установить систему микроклимата в теплицу, которая позволит ему автоматически управлять проветриванием.

Финансовые ограничения — главная проблема на пути к цифровому развитию предприятий, особенно актуальная для малого и среднего бизнеса. И именно в регионах стоящая наиболее остро.

Высокая стоимость внедрения как нового оборудования, так и программного обеспечения, останавливает от знакомства с технологиями многие компании. А для некоторых цифровых решений также необходимо перестраивать инфраструктуру, что создает дополнительные расходы. И нельзя сбрасывать со счетов вероятность трат на обучение персонала.

Дополнительную проблему создают сложности оценки эффективности технологий. Если собственник предприятия или топ-менеджеры не могут сходу понять, каким будет экономический эффект в четких цифрах, они не будут заинтересованы в инвестициях в технологии. Особенно если руководители не могут увидеть потенциал цифровизации на короткой дистанции — многим хочется быстрый результат, а не тот, который проявится через условные 5 лет.

Другой значимый барьер — это. Цифровизация очень часто требует трансформации бизнес-процессов, организационной структуры и корпоративной культуры. Далеко не все сотрудники и руководители готовы перестраиваться, учиться новому, отказываться от старых задач и действий.

Нередко страх перед изменениями трансформируется в позицию «Сейчас все хорошо работает, зачем менять?». Руководителю кажется, что на данный момент предприятие достаточно результативно, процессы в нем отлажены, а любые изменения могут все это сломать. Никому не хочется сделать хуже, чем было.

Проблему часто также создает недостаток квалифицированных кадров, особенно если речь заходит о серьезной трансформации каких-то процессов и направлений. Для успешного внедрения технологий предприятиям нужны специалисты с определенными компетенциями в области ИТ, автоматизации, анализа данных. В регионах общий для страны дефицит нередко выражен сильнее, поскольку многие сильные специалисты стремятся устроиться в Москве или Санкт-Петербурге.

В числе других барьеров к цифровой трансформации стоит выделить вопросы кибербезопасности. Некоторые предприятия опасаются увеличивающихся рисков кибератак и утечки данных, которые возникают при переходе к цифре. Если руководители не уверены, что смогут обеспечить надежную защиту систем — ведь это требует дополнительные расходы на кибербезопасность, они откладывают внедрение технологий.

И еще одна проблема — это неосведомленность предприятий и заводов в регионах о существующих на рынке цифровых решениях или знание всего нескольких вариантов, среди которых не могут подобрать для себя оптимальный. Незнание о существующих предложениях отечественного ПО стало барьером для перехода у каждого третьего новосибирского предпринимателя.

Как будет меняться ситуация

Большинство страхов, с которыми сталкиваются заводы и предприятия Новосибирской области в отношении страхов, решаемы — пусть и не со всеми можно справиться моментально.

Самая важная борьба — с финансовым барьером. Здесь есть несколько путей решения проблемы.

В первую очередь руководителям предприятий нужно повышать свою осведомленность о существующих на рынке решениях. Есть много доступных продуктов, которые позволяют начинать цифровую трансформацию с минимальными затратами. Это могут быть не крупные комплексные продукты, а единичные, для поэтапного внедрения — с ними финансовая нагрузка на бюджет компании распределяется более равномерно.

Кроме того, государство сегодня предлагает много разных мер поддержки — в рамках национальных программ или региональных проектов — для цифровизации предприятий, в том числе в промышленной сфере. Необходимо изучать существующие предложения в регионе. Например, можно посмотреть программы Фонда развития промышленности Новосибирской области.

По данным «Магистрали», ИТ-платформы для дальнобойщиков и владельцев грузов, экономическая эффективность заводов и предприятий после оцифровки бизнеса за короткое время может вырасти от 8 до 16%.

Цифровизация сегодня поддерживается на всех государственных уровнях, потому что правительство хочет ускорить развитие потенциала региональной промышленности. И в том числе решить с помощью ИТ-инструментов проблемы, связанные с кадровым дефицитом.

Барьер, касающийся нежелания или неготовности к цифровой трансформации, требует комплексного подхода со стороны руководителей.

В первую очередь нужно понять, какие возможности цифровые решения открывают для завода или предприятия — где могут оптимизировать производственные процессы, снизить издержки, улучшить качество продукции, производительность. Как это будет выглядеть на длинной и на короткой дистанции. А главное, какие именно проблемы трансформация может решить. Только когда руководитель понимает, какие его боли будут устранены, он готов попробовать довериться новой технологии.

Во вторую очередь необходимо, а не выбирать и внедрять самые популярные на рынке решения в надежде, что это каким-то образом сделает завод лучше. Пока нет стратегии, четких, понятных и измеримых целей, способов их достижения, все попытки решиться на цифровизацию предприятия будут бесполезными.

Помимо этого, если сам руководитель к технологиям готов, ему нужно поработать с готовностью сотрудников. Чаще всего необходимо развеивать мифы и страхи людей: например, о том, что раз в цеху появился робот или за перемещением груза следит программа, а не менеджер, кого-то уволят — задачи же перешли к машине. Кроме этого важно донести до сотрудников, какие преимущества они получат от внедрения новых инструментов: снижение нагрузки, работа с более интересными задачами и так далее.

В целом, боязнь цифровизации заводов и предприятий Новосибирской области часто основана на мифах. Руководителям важно понять, что цифровые технологии открывают широкие возможности для повышения эффективности и конкурентоспособности предприятий, увидеть эти возможности и начать внедрение технологий, учитывая специфику и потребности каждого предприятия.

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