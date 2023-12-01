Рекламодателям

Учёные пришли к выводу, что привычка пить кофе не является вредной

  • 01/12/2023, 14:02
Автор:
Учёные пришли к выводу, что привычка пить кофе не является вредной
Однако всё зависит от способа приготовления так любимого большинством напитка.

Учёные Норвежского института общественного здравоохранения и Гетеборгского университета в Швеции проанализировали сведения, полученные от 509 тысяч местных жителей обоих полов в возрасте от 20 до 79 лет, пишет Сиб.фм. Испытуемые постоянно сообщали подробности о том, сколько кофе они выпивают и как его варят.

В результате проведенного исследования стало известно, что привычка пить кофе не является вредной, однако всё зависит от способа приготовления так любимого большинством напитка.

Интересно, что наиболее низкий уровень смертности можно было наблюдать среди людей, которые пили не более четырех чашек фильтрованного кофе в день.

По данным ученых, если во время приготовления кофе пользоваться фильтром, то он поможет очистить кофе от субстанций, которые способствуют повышению уровня холестерина в крови.

Таким образом, в чашке нефильтрованного кофе концентрация таких веществ почти в 30 раз выше, чем в чашке фильтрованного напитка.

Ранее редакция сообщала, что китайские ученые назвали органы, без которых человек может спокойно обойтись.

Фото: freepik.com — coolvector 

1 331

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : ученые научное исследование кофе полезно


ПроЗдоровье
Ипотека
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWuJXibatZЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXibb7qЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXiauUEGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXiauYeЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWuJXiaabiЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

Госнаграду за участие в СВО получил сын депутата заксобрания Новосибирска
1/12/23 16:17
Омбудсмену удалось вернуть с СВО троих пленных новосибирцев
28/11/23 17:27
Первые FPV-дроны от новосибирских производителей поставят на СВО
22/11/23 18:02

Рост цен на мебель и иномарки ускорился в октябре в Новосибирской области

Продавцы и производители начали переносить рост издержек в цену своей продукции.
Читать далее >>

Бизнес-инкубатор Новосибирска глазами резидента

Начинающие предприниматели зачастую не знают, с чего стартовать. Бизнес-инкубатор помогает молодому бизнесу вырасти и развиться.
Читать далее >>

Тарифы на ЖКХ вырастут на 12,7% в 2024 году в Новосибирске

Больше всего подорожает отопление и горячая вода.
Читать далее >>

ТЦ «Зима» снесут из-за строительства жилых домов в Новосибирске

Комиссия по генплану мэрии Новосибирска рассмотрела предложение инвесторов по строительству жилья на месте бывшей барахолки.
Читать далее >>

Подписана концессия на строительство Правобережного мусорного комплекса в Новосибирске

Общественники оспаривают место размещение полигона в апелляции и готовят обращение в кассацию.
Читать далее >>

«Семейный дом For Stars» ― начало новой жизни

В Октябрьском районе Новосибирска началось строительство «Семейного дома For Stars».
Читать далее >>

Подросток нуждается в специальном кресле-коляске

Необходимо собрать — 273 506 рублей.
Читать далее >>

Конкурсного управляющего обвиняют в мошенничестве с имуществом предприятия-банкрота

В отношении него и его знакомого возбуждено уголовное дело по пяти статьям.
Читать далее >>

Подрядчика для уборки улиц ищут в Первомайке

В мэрии неоднократно обсуждался вопрос о передаче этих функций на аутсорсинг бизнесу.
Читать далее >>

СЕЛЛ-Сервис вышел в Узбекистан

К середине 2024 года компания планирует получить на этом рынку до 100 млн рублей выручки в месяц.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Светлый: новая реальность комфортной жизни

Светлый: новая реальность комфортной жизни

Жилой район Светлый в Мошковском районе стремительно развивается. О запланированных изменениях рассказал генеральный директор СФО «Основа» Антон Рехтин.
Все материалы
ПроЗдоровье
Ипотека
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
«Сибирь» проиграла хоккейный матч «Адмиралу»
1/12/23 17:29
Спорт
Синоптики рассказали, какая погода ждет Новосибирск на выходных
1/12/23 17:13
Общество
Сдать билеты должны имеющие судимость охотники в Новосибирске
1/12/23 17:11
Общество Право&Порядок
Конкурсный управляющий Клиники НИИТО подал заявление на возмещение убытков
1/12/23 16:45
Бизнес Медицина
Клиника Мешалкина создает инновационный протез клапана сердца в Новосибирске
1/12/23 16:43
Инновации Медицина
Новосибирская область установила границы с соседними регионами
1/12/23 16:24
Власть
«Выломала дверь и избила малыша»: психолога из новосибирского детского сада заподозрили в садизме
1/12/23 16:20
Общество
Госнаграду за участие в СВО получил сын депутата заксобрания Новосибирска
1/12/23 16:17
Власть Общество
Мэр Анатолий Локоть зажжет Новосибирск
1/12/23 15:47
Город
Дачника наказали за охоту на зайцев в огороде под Новосибирском
1/12/23 15:30
Право&Порядок
Шествие новогодних игрушек пройдет в Новосибирске
1/12/23 14:25
Город Общество
Генконсульство Германии закрылось в Новосибирске
1/12/23 14:10
Общество
Традиционный конкурс снежных скульптур пройдет в парке Арена в Новосибирске
1/12/23 13:47
Город Общество
Лже-инвестор получила реальный срок за обман 33 вкладчиков в Новосибирской области
1/12/23 13:45
Право&Порядок
Рост цен на мебель и иномарки ускорился в октябре в Новосибирской области
1/12/23 13:14
Бизнес Экономика
Курящего пассажира из Москвы встретила полиция в аэропорту Новосибирска
1/12/23 13:05
Право&Порядок
Суд отменил сделку по незаконной покупке земли чиновницей под Новосибирском
1/12/23 12:52
Власть Право&Порядок
В Новосибирске прошла арт-выставка о творчестве мастеров живописи, скульптуры и фотографии
1/12/23 12:40
Культура
Рыбаков, плавающих на льдине, эвакуировали в Новосибирской области
1/12/23 12:30
Происшествия
Родители чуть не разорвали ребенка, исполняя решение суда в Новосибирске
1/12/23 12:16
Общество
Популярное
Диспансеризацию для работающих граждан сделают обязательной
1/12/23 17:21
Учёные пришли к выводу, что привычка пить кофе не является вредной
1/12/23 14:02
В Госдуме решают, на сколько и для кого повышать налоги
1/12/23 11:12
Китайские ученые назвали органы, без которых человек может спокойно обойтись
30/11/23 12:54
Лунный календарь цветовода на декабрь 2023
30/11/23 10:34
Ученые предупредили о мощной магнитной буре 1 декабря
30/11/23 9:33
Новости компаний
Герман Греф вырезал скульптуру изо льда на курорте Манжерок
1/12/23 15:30
Опрос: каждый второй клиент пользуется веб-версией банковских приложений
1/12/23 11:48
АО «РЭС» вошло в национальный рейтинг прозрачности закупок
1/12/23 11:24
Больше 1,2 млн сибиряков в возрасте 58+ рассчитываются бонусами СберСпасибо
1/12/23 11:00
Прибыль Банка Уралсиб по МСФО за 9 месяцев составила 11,3 млрд рублей
30/11/23 15:28
ВТБ: клиенты оплачивают налоги в цифровых сервисах в 2,5 раза чаще
29/11/23 17:40

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Декабрь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска