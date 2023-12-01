Учёные пришли к выводу, что привычка пить кофе не является вредной

Учёные Норвежского института общественного здравоохранения и Гетеборгского университета в Швеции проанализировали сведения, полученные от 509 тысяч местных жителей обоих полов в возрасте от 20 до 79 лет, пишет Сиб.фм. Испытуемые постоянно сообщали подробности о том, сколько кофе они выпивают и как его варят.

В результате проведенного исследования стало известно, что привычка пить кофе не является вредной, однако всё зависит от способа приготовления так любимого большинством напитка.

Интересно, что наиболее низкий уровень смертности можно было наблюдать среди людей, которые пили не более четырех чашек фильтрованного кофе в день.

По данным ученых, если во время приготовления кофе пользоваться фильтром, то он поможет очистить кофе от субстанций, которые способствуют повышению уровня холестерина в крови.

Таким образом, в чашке нефильтрованного кофе концентрация таких веществ почти в 30 раз выше, чем в чашке фильтрованного напитка.

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