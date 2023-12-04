Волейбольный клуб «Локомотив» из Новосибирска завершил Кубок России проигрышем

Волейбольный клуб «Локомотив» из Новосибирска проиграл команде «Зенит-Казань» и завершил выступление в Кубке России 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба команды «Локомотив» в ВКонтакте.

Счет по итогу матча — 0:3. «Зенит-Казань» получил мощную поддержку с трибун на своем поле.

В паблике новосибирской команды выложено видео, где новосибирцы грустно идут к сетке.

В комментариях зрители матча стали поддерживать команду.

— Держитесь, мужики! — Да бывает такое. Не нужно расстраиваться.

Ранее редакция сообщала о том, что в матче звезд КХЛ примет участие нападающий «Сибири» Владимир Михалев.