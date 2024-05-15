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Таксиста-мигранта осудили за смерть пешехода в Новосибирске

  • 15/05/2024, 20:20
Автор: Алёна Пятенок
Таксиста-мигранта осудили за смерть пешехода в Новосибирске
Виновник ДТП проведет два года в колонии-поселении.

Гражданина Таджикистана Субхона Одинаева осудили на смерть пешехода в Новосибирске.

Следствием установлено, что сибиряк переходил дорогу по «зебре» на улице Блюхера, когда его на скорости сбил мигрант-таксист. От полученных травм пешеход скончался.

― Одинаев, управляя автомобилем, нарушил правила дорожного движения Российской Федерации, совершил наезд на пешехода в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, что повлекло по неосторожности смерть последнего, ― сообщает судебный департамент Новосибирской области.

В итоге виновник аварии признан виновным и приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Его также лишили возможности заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилей.

Ленинский суд в процессе удовлетворил частично гражданский иск в пользу потерпевшей стороны. С осужденного взыскано в качестве компенсации морального вреда 900 000 рублей.

Источник фото: ГИБДД по НСО.

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : приговор Мигрант ДТП


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