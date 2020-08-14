Мэрия Новосибирска добивается проверки на кудряшовском свинокомплексе

— Проблема неприятных запахов для города остается актуальной. Проводится большая работа по мониторингу ситуации. Комитет по экологии мэрии отслеживает периодичность появления сильных запахов. Пики обнаружены в ночь со среды на четверг и с субботы на воскресенье. Именно тогда, видимо, применяются какие-то упрощенные технологии, связанные с появлением сильных запахов плюс роза ветров, — сообщил на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— По поручению губернатора эта работа, я уверен, будет проведена. Он поддержал нас в стремлении навести порядок. Кроме того, уже есть желающие предприятия, которые готовы посотрудничать с нами в решении этого вопроса. Они предлагают различные технологии по утилизации отходов свинокомплекса, — заявил Анатолий Локоть. — Но мы решение об их использовании принять не можем, так как комплекс расположен не на городской земле и находится в частной собственности. Чтобы задействовать эти предложения, нужны решения соответствующих органов власти и хозяйствующего субъекта. Думаю, что координация действий различных субъектов власти приведет к решению проблемы, формировавшейся ни один год. Наша политическая воля — не отступать в решении этого вопроса.

По его словам, сейчас составлена карта появления запахов, есть обращение к губернатору, областной прокуратуре, Роспотребнадзору, чтобы организовать совещание и проверку комплекса (Кудряшовского свинокомплекса. — Ред.) на предмет соблюдения всех технологий.

В материале, опубликованном сегодня информационно-аналитическим агентством «Центр деловой жизни» (ЦДЖ), отмечается, что Кудряшовский мясокомбинат, со своей стороны, в июле-августе запустил программу мониторинга воздуха возле предприятия и в районах Новосибирска, где чаще жалуются на вонь. За последние 3 года комплекс направил только на модернизацию и ремонт очистных мощностей 132 млн рублей, и новые владельцы заинтересованы в благоприятной — во всех смыслах — атмосфере вокруг предприятия, уточняется в статье.

Напомним, что два года назад компания АО «Кудряшовское» анонсировала строительство третьей очереди свинокомплекса, что, по оценкам представителей компании, дало бы возможность увеличить поголовье животных на 40% — до полумиллиона голов в год. При этом, по информации минсельхоза Новосибирской области, компания — единственная в регионе — обладает высшей категорией биологической защиты. В октябре 2019-го холдинг «Сибирская аграрная группа» (Томск) приобрел активы группы связанных компаний АО «Кудряшовское», ООО «Кудряшовский мясокомбинат».

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