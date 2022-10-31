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Тактильные знаки появились на ж/д станциях «Рожневский бор» и «Матвеевка» в Новосибирске

  • 31/10/2022, 18:12
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Тактильные знаки появились на ж/д станциях «Рожневский бор» и «Матвеевка» в Новосибирске
Также оборудованы лестничные сходы с пассажирских платформ.

По сообщению пресс-службы ГУФССП России по Новосибирской области, путем привлечения к административной ответственности директора организации-должника по исполнительному производству для пассажиров с недостатками зрения на остановочных платформах «Рожневский бор» и «Матвеевка» установили специальные тактильные знаки со шрифтом Брайля и лестничные сходы.

— Неоднократно должника привлекали к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера». Каждый раз наказание было в виде штрафа. Итого 180 тысяч рублей заплатил должник за игнорирование судебного решения, — сообщила судебный пристав-исполнитель по Железнодорожному району Светлана Киреева.

 

Ранее редакция сообщала, что приставу пришлось караулить жителя Куйбышева в засаде, чтобы госпитализировать в тубдиспансер.

Фото пресс-службы ГУФССП России по НСО

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Рубрики : Общество Город

Регионы: Новосибирск

Теги : тактильные знаки судебный пристав железная дорога должники


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