Депутат Татарского райсовета арестован на 11 суток

Решением суда депутат Татарского районного совета Сергей Мамонтов арестован на 11 суток по ч.2 ст.127 КоАП (оставление водителем места ДТП). Об этом сообщают в прокуратуре Новосибирской области.

— Судом установлено, что 30.10.2022 водитель легкого автомобиля совершил наезд на малолетнего мальчика и покинул место происшествия, — сообщается на сайте ведомства. — В судебном заседании мужчина вину в совершении административного правонарушения признал. Суд назначил ему наказание в виде ареста сроком на 11 суток. Судебное решение в силу не вступило.

Напомним, что одновременно с административным, депутат проходит фигурантом и по уголовному делу возбуждённому Следственным управлением следственного комитета РФ по Новосибирской области по статье 125 УК РФ — «оставление в опасности», по данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до года. Сейчас следователи проводят сбор доказательной базы. Пострадавший мальчик в настоящее время госпитализирован в медучреждение.

— Прокуратура области проверит законность принятого решения, — сообщают в областной прокуратуре. — Ход и результаты расследования поставлены прокуратурой под контроль.

— Поступок депутата Совета депутатов Татарского района Сергея Мамонтова не вызывает ничего, кроме недоумения и отвращения, — цитируют единороссы руководителя регионального исполком партии Юлию Швец. — Того, кто задавил ребенка и бросил на дороге без помощи, трудно даже назвать человеком. Он должен понести наказание. Что касается «Единой России», она с позором исключит Мамонтова из партии и ее депутатского объединения в райсовете.

При этом, как уже сообщалось, несмотря на то, что расследование уголовного дела находится на начальном этапе, от депутата уже поторопились откреститься его однопартийцы-единороссы. Об этом они заявили на сайте реготделения партии.

Одновременно в реготделении партии пообещали оказать поддержку семье пострадавшего ребёнка.

Ранее редакция сообщала о продлении ареста руководителю новосибирской турфирмы, которого следствие считает виновным в гибели туристов на Камчатке.