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Депутат Татарского райсовета арестован на 11 суток

  • 31/10/2022, 18:26
Автор:
арест депутата
Параллельно в отношении него ведётся расследование по уголовной статье.

Решением суда депутат Татарского районного совета Сергей Мамонтов арестован на 11 суток по ч.2 ст.127 КоАП (оставление водителем места ДТП). Об этом сообщают в прокуратуре Новосибирской области.

Судом установлено, что 30.10.2022 водитель легкого автомобиля совершил наезд на малолетнего мальчика и покинул место происшествия, сообщается на сайте ведомства. В судебном заседании мужчина вину в совершении административного правонарушения признал. Суд назначил ему наказание в виде ареста сроком на 11 суток. Судебное решение в силу не вступило.

Напомним, что одновременно с административным, депутат проходит фигурантом и по уголовному делу возбуждённому Следственным управлением следственного комитета РФ по Новосибирской области по статье 125 УК РФ «оставление в опасности», по данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до года. Сейчас следователи проводят сбор доказательной базы. Пострадавший мальчик в настоящее время госпитализирован в медучреждение.

Прокуратура области проверит законность принятого решения, сообщают в областной прокуратуре. Ход и результаты расследования поставлены прокуратурой под контроль.

депутат сбил ребенка

Единороссы исключат из партии депутата, сбившего ребёнка

При этом, как уже сообщалось, несмотря на то, что расследование уголовного дела находится на начальном этапе, от депутата уже поторопились откреститься его однопартийцы-единороссы. Об этом они заявили на сайте реготделения партии.

 Поступок депутата Совета депутатов Татарского района Сергея Мамонтова не вызывает ничего, кроме недоумения и отвращения,  цитируют единороссы руководителя регионального исполком партии Юлию Швец.  Того, кто задавил ребенка и бросил на дороге без помощи, трудно даже назвать человеком. Он должен понести наказание. Что касается «Единой России», она с позором исключит Мамонтова из партии и ее депутатского объединения в райсовете.

Одновременно в реготделении партии пообещали оказать поддержку семье пострадавшего ребёнка.

 

Ранее редакция сообщала о продлении ареста руководителю новосибирской турфирмы, которого следствие считает виновным в гибели туристов на Камчатке.

Фото pixabay.com — HoBoTrails12AM

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : ДТП депутат сбил ребенка арест депутата


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