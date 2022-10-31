Новосибирцы производят запчасти для John Deere и Komatsu

Металлургическая компания «Ферро» специализируется на производстве деталей путем точного литья по выплавляемым моделям. Для различных отраслей промышленности предприятие производит более 100 видов изделий из разнообразных материалов: углеродистых, легированных, молибденсодержащих сталей, а также из латуни, бронзы и алюминиевых сплавов. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в телеграм-канале.

— Сейчас начинается возрождение отечественной промышленности. Надеемся, что наши объемы будут только расти. В условиях необходимости импортозамещения наши мастера научились делать детали для зарубежной техники, — рассказал руководитель и учредитель компании ООО «Ферро» Андрей Гришин.

Он пояснил, что активно промышленными отливками предприятие занялось, когда против России начали вводить санкции. Сегодня в числе заказчиков компании сельхозпредприятия, предприятия горнодобывающей и нефтяной промышленности, производители автосервисного оборудования.

— Мы изготавливаем детали для техники John Deere и Komatsu. Активно работаем с ООО «Сибэлектропривод» —- они производят двигатели на БЕЛАЗы и разместили у нас большой заказ. Мы производим буровые коронки для добывающих компаний, сотрудничаем с омским предприятием ООО ПК «Стальтом», НПО «Компания СИВИК», которое производит оборудование для автосервиса. Наш партнер — ООО «Ортос» (Бердск), который делает протезы, — перечисляет Андрей Гришин.

В планах компании — наращивать объем производства, расширять ассортимент и обучать персонал.

Как отмечается на сайте ООО «Ферро», компания специализируется на производстве отливок из углеродистых сталей, легированных сталей, нержавеющих и молибденсодержащих сталей по ГОСТ 977-88, латуни и бронзы, а также алюминиевых сплавов. Также выполняется литье сталей с кристаллизацией под давлением. Изделия из стали изготавливаются способом точного литья по выплавляемым моделям. «Ферро» сотрудничает с Фондом микрофинансирования Новосибирской области — привлеченные средства направляет на закуп оборудования и материалов. Также компания обращалась за поддержкой в Гарантийный фонд Новосибирской области.

По данным открытых источников, ООО «Ферро» создано в 2005 году, УК—12 тыс рублей. Финансовая отчетность за 2021 год: выручка — 60,3 млн руб. (+21%), чистая прибыль — 1,2 млн руб. (+15%).

— Россия ратифицировала все международные соглашения по объектам интеллектуальной собственности. Здесь никаких изменений нет. Чужое брать по-прежнему нельзя: отлив покажет, кто купался голым, — предупреждала директор ООО «Патентно-правовой центр Сибирь Патент», патентный поверенный №1607, член регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», член комитета по партнерским системам Александра Болотова. — Кроме того, не стоит забывать, что отказ от соблюдения прав на интеллектуальную собственность — это палка о двух концах. Немало российских компаний также развивают свой бизнес за рубежом и регистрируют патенты в разных странах.

Между тем, ранее редакция приводила мнение эксперта — патентного поверенного, который рекомендовал предпринимателям не пренебрегать принципами работы с интеллектуальной собственностью, чтобы не получить иски в будущем.

Ранее редакция рассказывала о том, как малый бизнес «ловит волну» на дефиците импортных комплектующих и запчастей.