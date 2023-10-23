«Там явно не один большегруз проехал»: Травников об обрушении моста через Карасук

На оперативном совещании в правительстве региона губернатор Андрей Травников поинтересовался причиной обрушения моста через реку Карасук под Новосибирском.

— По причинам пока не понятно. Предположительно, проехал тяжеловес и произошел крен третьей опоры моста, — сообщил министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский.

По его словам, сейчас Минтранс заключает контракт на проектирование объекта без торгов.

— Документы будут готовы в 2024 году, на 2025 год запланирован ремонт моста, но мы постараемся приступить к работам в 2024, — добавил он.

Кроме того, на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям на минувшей неделе была рассмотрена ситуация с прохождением паводка. Костылевский пояснил, что весной 2024 года планируется убрать трубы временного моста, чтобы пропустить воду, а затем временный мост снова будет установлен.

— Возьмите эту ситуацию на контроль. Если грешите на тяжеловозы, то там явно он не один раз проехал, — отметил Андрей Травников.

Напомним, полное обрушение автомобильного железобетонного моста через реку Карасук в Чулымском районе Новосибирской области произошло ночью 19 октября. Мост соединял посёлок Базово и улицу Заречная, на которой проживают 26 человек.

Ранее редакция сообщала о том, что причины обрушения моста изучает следственный комитет.