Таможенники изъяли из магазина на Алтае более 2 тыс пачек нелегальных сигарет

Сотрудники Алтайской таможни выявили в барнаульском магазине почти 2 тыс пачек нелегальных сигарет и 79 бутылок алкоголя без акцизных марок. Мероприятия по проверке внутреннего рынка прошли во взаимодействии с ГУ МВД РФ по Алтайскому краю.

Около 40 литров (79 бутылок) алкогольной продукции и 1919 пачек сигарет общеизвестных торговых брендов без акцизных марок Российской Федерации предназначались для реализации в розницу в одной из торговых точек Барнаула. На 744 пачках сигарет была нанесена акцизная марка Республики Беларусь, а 34 бутылки с алкоголем маркированы акцизом Республики Казахстан, поясняли в пресс-службе Алтайской таможни.

Табачную и алкогольную продукцию из незаконного оборота изъяли сотрудники полиции. Проверочные мероприятия продолжаются.

Отметим, с начала 2022 года на внутреннем рынке Алтайского края таможенники выявили 20,5 тысяч пачек сигарет без акцизных марок Российской Федерации.

Ранее редакция сообщала, что погранпереход Ташанта закрыт на несколько дней.