Таможенники изъяли из магазина на Алтае более 2 тыс пачек нелегальных сигарет

Сотрудники Алтайской таможни выявили в барнаульском магазине почти 2 тыс пачек нелегальных сигарет и 79 бутылок алкоголя без акцизных марок. Мероприятия по проверке внутреннего рынка прошли во взаимодействии с ГУ МВД РФ по Алтайскому краю.
Около 40 литров (79 бутылок) алкогольной продукции и 1919 пачек сигарет общеизвестных торговых брендов без акцизных марок Российской Федерации предназначались для реализации в розницу в одной из торговых точек Барнаула. На 744 пачках сигарет была нанесена акцизная марка Республики Беларусь, а 34 бутылки с алкоголем маркированы акцизом Республики Казахстан, поясняли в пресс-службе Алтайской таможни.
Табачную и алкогольную продукцию из незаконного оборота изъяли сотрудники полиции. Проверочные мероприятия продолжаются.
Отметим, с начала 2022 года на внутреннем рынке Алтайского края таможенники выявили 20,5 тысяч пачек сигарет без акцизных марок Российской Федерации.
Ранее редакция сообщала, что погранпереход Ташанта закрыт на несколько дней.
Фото пресс-службы Алтайской таможни
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Комментарии читателей
Комментировать