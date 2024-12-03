Долгострой на Вилюйской,5 в Новосибирске прошел итоговую проверку Стройнадзора

Специалисты второго отдела государственного строительного надзора Новосибирской области завершили итоговую проверку долгостроя на Вилюйской,5 в Октябрьском районе Новосибирска. Застройщику выдано заключение о соответствии объекта капитального строительства требованиям проектной документации. Дом готовится ко вводу в эксплуатацию.

По словам старшего государственного инспектора второго отдела госстройнадзора Новосибирской области Сергея Корчуганова, на итоговой проверке оценивались работы по монтажу светопрозрачных конструкций и качество отделочных работ. Специалисты Стройнадзора осмотрели лифтовое оборудование, холлы, пути эвакуации, жилые помещения, а также проверили устройство кровли, вентиляции и системы пожарной безопасности, устройства и оборудования технического подполья, ИТП, электрощитовой. Кроме того, дана оценка благоустройству прилегающей территории.

— Нарушения обязательных требований не выявлены, объект получает заключение о соответствии требованиям проектной документации, — констатировал он.

Строительство дома велось ГК «ПТК-30». Его возведение началось в 2014 году, но через три года остановилось. В 2021 году долгострой передали региональному фонду защиты прав обманутых дольщиков для завершения строительства. На тот момент строительная готовность здания не превышала 20%. Возобновить строительство удалось благодаря взаимодействию с ППК «Фонд развития территорий». Жилой дом №5 (по генплану) состоит из четырёх блок-секций переменной этажности: 1-я секция -20 этажей, 2-я секция -19 этажей, 3-я секция -19 этажей, 4-я секция -18 этажей.

По данным регионального минстроя, за четыре года Новосибирская область практически в 20 раз сократила количество проблемных объектов. В 2024 году в области восстановлены права порядка 2 тысяч дольщиков в 15 проблемных объектах. Для сравнения: по состоянию на декабрь 2023 года на территории Новосибирска располагаются 22 долгостроя.

— На сегодняшний день у нас в едином реестре проблемных объектов осталось всего три жилых дома, это порядка 700 человек. И мы планируем, что на начало 2025 года это останется один объект по улице Дуси Ковальчук, который достраивается региональным фондом, — рассказал министр строительства региона Дмитрий Богомолов.

Ранее редакция сообщала, что дольщики ЖК «Сибирячка» на Серафимовича банкротят застройщика. Пока истцами выступают 19 человек. Строительство дома ведется с 2013 года.