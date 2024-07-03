Бастрыкин взял на контроль дело подростков, угрожавших ножом девочке в Новосибирске

Глава центрального аппарата СК России Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело, возбужденное после ЧП на детской площадке в Октябрьском районе Новосибирска. Несколько подростков приставали к 11-летней девочке и угрожали ей ножом. Инцидент произошел на улице Высоцкого и попал в объектив камеры наблюдения.

О произошедшем перепуганный ребенок рассказал матери, а та обратилась за помощью в правоохранительные органы. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство».

— Устанавливаются очевидцы и участники преступления. Проведены первоначальные следственные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы, — рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Ранее редакция сообщала о том, что в одном из дворов на улице Хилокской в Новосибирске двое детей мигрантов приставили отвертку к горлу 7-летнего мальчика и пригрозили расправой. Прибывшие на место ЧП дружинники выяснили, что родители малолетних хулиганов недавно получили гражданство РФ.