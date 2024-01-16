Таможенники возбудили три уголовных дела на фирму-экспортер в Новосибирске

Новосибирские таможенники возбудили 3 уголовных дела в отношении двух руководителей фирмы-экспортера.

― С помощью подложных документов, содержащих недостоверные сведения о целях перевода, под видом контракта на закупку импортного товара злоумышленники вывели за границу более 77 тысяч долларов, ― говорится в сообщении Сибирского таможенного управления.

На данный момент расследование продолжается.

Как сообщает таможня, за прошлый год за нарушение валютного законодательства было возбуждено 28 дел. Это на 7 дел больше, чем за аналогичный период 2022 года. Лидером по таким делам стала Новосибирская таможня. Второе место занимает Омск, а закрывает тройку лидеров Кемеровская таможня.

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