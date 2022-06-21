Кого будут принимать в концессионные школы?

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат рассказала о проблеме, которая возникла в Нижнем Новгороде, где по концессии построена школа.

— Ко мне обратились за помощью родители «Школы №800» из Нижнего Новгорода. Люди так долго ждали новую «концессионную» школу в центре спального района. А когда школу построили, то учредители заявили, что детей по «микроучастку» они брать в эту школу не будут, так как не обязаны. Сейчас обсуждается, будет ли обучение платным, — пишет депутат.

Она напоминает, что строительство школ по концессии — глобальный федеральный проект ГК «Просвещение». В Новосибирске по аналогичной концессии, по ее словам, планируют построить аж 14 школ:

— Первая очередь — новые школы на улицах Выборной, Титова, Шевелева, на Ипподромской магистрали (рядом с Шевченковским жилмассивом), а также на Плющихинском и Дивногорском жилмассивах.

— Вторая очередь — школа на улице Забалуева (Ленинский район) и новое здание лицея №185.

— Третья очередь — еще 6 общеобразовательных учреждений: на улице Степной (Ленинский), Лебедевского (Заельцовский), Кубовой (Заельцовский), Твардовского (Первомайский), Петухова (Кировский) и Авиастроителей (Дзержинский).

— Я неоднократно крайне скептически высказывалась на счет новосибирских концессий. Считаю наши концессии механизмом долгосрочного отъема средств крупным федеральным приближенным к власти бизнесом из государственного кармана и карманов людей. В случае со школами — это гарантированные поступления в адрес конкретной структуры (ГК «Просвещение») из федерального и регионального бюджетов. В конечном счете цена возрастает в несколько раз в сравнении с рыночной, — рассуждает Пинус. — Но в случае со школами я не сильно возмущалась. В Новосибирске огромная нехватка школ. Учитывая крайнюю скудость городского бюджета, очевидно, что город не в состоянии самостоятельно строить школы. И если федеральный и региональный бюджеты готовы переплачивать в несколько раз, чтобы конкретный федеральный бизнесмен построил Новосибирску 14 школ — ну что, ж… Окей… Но если это оборачивается тем, что в построенные таким образом школы не смогут ходить дети, которые проживают в непосредственной близости к школе, если у учредителей нет никаких обязательств по этому поводу. Если эти школы являются по сути «частными», и учредители могут назначить плату за обучение… То ли это, что мы ждем от этого дорогущего проекта?

— Люди так долго терпели под окнами стройку. И теперь, когда школа построена, родители узнают, что по закону детей близлежащих домов в школу брать никто не обязан и не собирается… — констатирует депутат.

Пинус подчеркивает, что во время строительства школ в Нижнем Новгороде власти неоднократно обещали, что в школах будут учиться дети по «микроучасткам». «Концессионные» школы заняли те земельные участки, которые по генплану предназначались под муниципальные школы.

Она также приводит страницу «Школы №800» в Нижнем Новгороде, где администрация четко излагает свою позицию в отношении вопроса, а жители Нижнего Новгорода ее комментируют.

Друзья, мы уже много раз объясняли ситуацию с так называемым «микроучастком», но от нас постоянно просят разъяснений. Попробуем еще раз — максимально подробно, со ссылками на статьи закона и обоснованиями. Простите за лонгрид. Возможность закрепления школ за конкретными территориями. Начнем с того, что сам термин «микроучасток» юридический и формально не определен. В информационном поле под ним подразумевается перечень конкретных адресов (улиц, домов), которые дают право проживающим по этим адресам обучаться в определенной школе. Законодательство предусматривает необходимость/обязательность закрепления за конкретными территориями («микроучастками») только муниципальных школ (п.6 ст.9 ФЗ «Об образовании»). Региональные органы государственной власти вправе закреплять за территориями государственные школы (не муниципальные!), однако этими территориями являются уже не «микроучастки», как в случае с муниципальными школами, а «большие» территории региона — вся область, целые города (городские округа) или муниципалитеты (муниципальные округа), например, в приказе Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 12.03.2021. Возможность закрепления частной школы за «микроучастком» отсутствует. При этом п.2 ст.67 ФЗ «Об образовании» требует от любой школы обеспечивать прием всех граждан, которые имеют право на получение общего образования соответствующего уровня. И только п.3. ст.67 ФЗ «Об образовании» обязывает только государственные и муниципальные школы обеспечить прием «проживающих на территории, за которой закреплена указанная образовательная организация». То есть и здесь закрепление за «микроучастком» для частной школы не предусмотрено. АНОО «Школа 800» — автономная некоммерческая общеобразовательная организация, форма собственности — частная. Она финансируется в рамках государственно-частного партнерства. У нее 3 учредителя: правительство области, ООО «Первая концессионная компания «Просвещение», Нижегородский институт развития образования. То есть «Школа 800» не является муниципальной, она не подведомственна органам местного самоуправления, соответственно, она не может быт закреплена за каким-то «микроучастком». Кстати, администрация Нижнего Новгорода в своем официальном письме подтверждала, что «не имеет полномочий по закреплению территорий за АНОО «Школа 800», которая не является муниципальной организацией» (письмо от 18.05.2021 № Сл.-04-01-300965/21 на №30 от 27.04.2021). Таким образом, закрепление «Школы 800 за «микроучастком» противоречит требованиям законодательства и прямо нарушает равные права на получение общего образования (п.2 ст.67 ФЗ «Об образовании»). И поэтому, простите, но еще и еще раз. «Школа 800» не может быть закреплена за каким-либо «микроучастком».

Редакции Infopro54 Наталья Пинус пояснила, что к ней из Нижнего Новгорода обратились подписчики с просьбой поднять эту тему, чтобы она прозвучала не только на уровне конкретного региона, но и получила более широкое распространение, в том числе в тех субъектах федерации, где реализуются похожие проекты.

— Видимо, не так много людей, которые в России ставят вопросы, связанные с концессионной тематикой. Жители Нижнего Новгорода читали мои публикации по поводу разных концессий: по мосту, по мусору, по школам, по теплу. Посчитали, может, я смогу помочь, — говорит собеседник редакции. — Я внимательно изучила доводы, которые приводит администрация «Школы №800». Есть ощущение, что они вполне легитимны, и не исключаю, что нас в Новосибирске ждет тоже самое. Считаю, что важно и нужно разъяснить это как можно скорее.

Депутат сообщила, что уже проконсультировалась на эту тему с несколькими политиками и сейчас готовит официальные запросы в правительство региона и еще ряд инстанций, чтобы инициировать публичное обсуждение вопроса.

Редакция Infopro54 также отправила запрос на комментарий в Минэкономразвития Новосибирской области. Из этого ведомства корреспондента переадресовали в Минобр, где попросили направить официальный запрос. Напомним, строительство школ по концессии в Новосибирске должно стартовать в этом году.

Ранее редакция сообщала, что в 2024-2029 годах область должна будет платить по концессиям от 5,1 до 6,2 млрд рублей. А также о том, что депутаты регионального парламента долго не принимали «школьную» концессию.