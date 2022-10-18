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Zara может перейти к дружественной России стране

  • 18/10/2022, 12:03
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В числе возможных покупателей бренда рассматривается компания из ОАЭ. Zara может вернуться в Россию под новым именем.

Испанская Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другие) рассматривает возможность передачи российских активов партнерам для возобновления работы в РФ. Кроме того, группа проводит оптимизацию портфеля и планирует возобновить работу в России после окончания спецоперации, сообщает «Коммерсант» https://www.kommersant.ru/ со ссылкой на свои источники.

Inditex планирует передать российскую структуру третьей компании, зарегистрированной в юрисдикции, которую власти РФ не считают «недружественной». Юристы полагают, что это могут быть франчайзи из стран Юго-Восточной Азии или Персидского залива. Источник издания, знакомый с планами компании, отмечает, что российские активы Inditex могут перейти партнеру группы из ОАЭ.

Группа уже начала оптимизацию бизнеса, оставляя в стране наиболее рентабельные проекты. Так, по мнению собеседника «Коммерсанта», Massimo Dutti, Oysho и Zara Home полностью уйдут с российского рынка, а остальные бренды откроются под другими названиями и с новыми коллекциями не раньше весны 2023 года. Zara также может вернуться в Россию под новым именем.

Другой собеседник отмечает, что сейчас Inditex подписывает дополнительные соглашения с торговыми центрами, чтобы удержать за собой занимаемые площади минимум до мая 2023 года. Компания не исключает для себя возможности возобновить работу в стране после завершения военных действий на Украине. Однако некоторые собственники торговых центров уже нашли замену испанскому fashion-ритейлеру и расторгают договоры с Inditex. В частности, досрочно расторг контракт с Inditex московский «Афимолл Сити».

В начале марта Inditex приняла решение временно прекратить работу в России на фоне специальной военной операции на Украине. Несмотря на приостановку работы магазинов в стране, владелец Zara продолжает получать на свои товары необходимые для ввоза в страну декларации и сертификаты. В России у компании насчитывается более 500 магазинов. На долю российского рынка приходится около 8,5% мировой прибыли Inditex.

Ранее редакция сообщала, что Zara массово сокращает сотрудников в России. https://infopro54.ru/news/frg-predlozhila-es-prekratit-vydachu-mnogoletnix-viz-rossiyanam-ssha-ugrozhaet-novymi-sankciyami-iz-za-referendumov-v-ukraine-zara-massovo-sokrashhaet-sotrudnikov-v-rf/

Фото с официальной страницы Zara в «ВКонтакте»

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : когда Zara вернется в Россию Какие бренды ушли из России


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