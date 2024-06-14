Танцовщица из Новосибирска приняла участие в телешоу «Четыре жены»

Жительница Новосибирска снялась в телешоу «Четыре жены» на «Пятнице». Выпуск передачи вышел на канале 14 июня.

Авторы программ приглашают в программу тех женщин, которые уже сыграли на ТВ свои свадьбы. Теперь они могут показать на всю страну, какими женами стали. В число молодых семей попала пара 35-летней Дарины из Новосибирска и ее мужа Андрея. Вместе они уже 5 лет. Супруга занимается танцами на пилоне, а глава семьи является владельцем базы отдыха.

Конкурентками сибирячки стали Ксения из Тюмени, Ильмира из Саратова и Елена из Выксы. Когда девушки наведались к Дарине домой, её муж захватил их внимание.

— Мне кажется, Андрея очень много. На его фоне Дарина как будто потерялась, и ее просто нет. Мы вообще к кому пришли — к Дарине? Или он главный герой? — задается вопросом одна из соперниц. — Он «перетягивает одеяло» на себя, — отметила другая гостья.

Несмотря на замечания в адрес мужа, девушки отметили Дарину как хорошую хозяйку: порядок в квартире и достойно накрытый стол.

Умиление у гостей вызвал мейн-кун, по-хозяйски расположившийся на супружеском ложе. Одна из участниц решила его приручить, однако, своенравное животное тут же выскользнул из рук и, даже не удостоив взглядом, покинул комнату.

В гонке за главный приз шоу Дарина заняла 3-е место.

Ранее редакция сообщала о том, что финал шоу «Битва экстрасенсов» сняли в селе Кудельный Ключ Новосибирской области. Местные жители обратились к колдунам, чтобы те нашли нечистую силу, поджигающую дома.