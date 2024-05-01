Тарифы на перевозки из Китая в Новосибирской области снизились до 4%

Из-за уменьшения транзитных потоков из Китая в Новосибирской области наблюдается снижение тарифов на перевозки: за последние четыре недели падение составило от 2,5% до 4%, в зависимости от региона доставки. Об этом сообщили редакции Infopro54 в агентстве «Лонгмедиа» со ссылкой на данные биржи грузоперевозок ATI.SU. В то же время на 5% увеличился тариф на дальневосточном направлении из-за сохранения сниженной квоты на контейнерные поезда, идущие из всех регионов на Дальний Восток транзитом через Новосибирскую область.

Кроме того, по данным агентства, объемы грузоперевозок по региону снизились из-за закрытия дорог на просушку. Напомним, в регионе ежегодно дороги перекрывают с начала апреля по май. Тем не менее спрос на автомобильные грузоперевозки в регионе растет, в том числе из-за ограничения квот на контейнерные поезда. Так, по данным компании Delko, за первые две недели апреля она выполнила более 70% заказов от показателя за весь март.

— Направление Московская область – Новосибирская область стабильно занимает первое место в топе направлений автоперевозок компании Delko по Новосибирской области. В первом квартале 2024 года на него пришлась четверть всего количества перевозок в регионе. Также наиболее востребованными стали маршруты Новосибирск – Свердловск – Новосибирск и Новосибирск – Ростов – Новосибирск, — пояснили в компании.

Самыми популярными категориями грузов из/в Новосибирскую область, по данным Delko, являются товары народного пользования, на которые в первом квартале пришлось свыше 30%, а также продукты питания и напитки — они составили порядка четверти всех грузов. Увеличивается спрос на перевозки в сегменте e-commerce: в первом квартале 2024 года количество выполненных компанией заказов возросло на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А их доля увеличилась до 18% от общего числа перевозок грузов из/в Новосибирскую область.

Если говорить в целом по рынку, то в Новосибирскую область наиболее регулярно перевозятся продукты питания и товары народного пользования, из Новосибирской области — продукция металлургии, так как в регионе большое количество металлургических производств, пояснили в «Лонгмедиа» в ответ на запрос Infopro54.

— В мае начнется сезон роста отгрузок напитков и, соответственно, возрастут объемы перевозок напитков из Новосибирской области, где много пивных заводов (Томское пиво, Бочкаревское пиво, Инбев Новсибисибрск, Торговый дом Крюгер, Черноголовка и тд), в другие регионы, — прогнозируют в «Лонгмедиа».

Ранее редакция сообщала о том, что смена логистики во внешнеэкономической деятельности принесла много плюсов Новосибирску.