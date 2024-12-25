Автозапчасти за год подорожали почти на двадцать процентов

В России средняя стоимость «расходников» и запчастей для мелкого ремонта в декабре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 18%. Однако за весь год средние цены выросли не так значительно — примерно на 10%.

По мнению экспертов FIT SERVICE, стоимость автомобильных запчастей зависит от множества факторов. Так как большинство этих товаров импортируется, их цена напрямую связана с курсом основных валют. В конце ноября 2024 года курс доллара резко вырос, что привело к заметному росту цен на многие позиции в декабре. В целом в этом году корректировка прайсов происходит постепенно, и некоторые бренды до сих пор не изменили цены.

Помимо существенного влияния на стоимость товаров, курс также сказывается на стоимости логистики. За последний год, по различным оценкам, логистические услуги подорожали в целом на 20–40% и без учёта влияния курса. Это отражается и на рынке автозапчастей в РФ.

— В России с 2023 года, в целом, расширился ассортимент брендов автозапчастей, появилось много новых производителей из сегмента эконом. Поэтому по итогам года мы не увидим значительной динамики средних цен в данной товарной группе. Основной рост цен пришелся именно на декабрь. В течение года цены чаще оставались стабильными, на некоторые позиции мы даже фиксировали снижение, — объясняет Татьяна Овчинникова, директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE.

Наиболее значительный рост наблюдается в категории запчастей для тормозной системы, пневмосистем и консистентных смазок. По некоторым позициям увеличение составляет 40-50%. Наименьшая динамика наблюдается в сегменте моторных и других масел.

Напомним, эксперты предупреждали, что владельцам китайских авто придется увеличить расходы на ремонт в Новосибирске. При поломке детали в машине придется менять весь узел.

Ранее редакция сообщала о том, что средний размер автокредита в Новосибирске снизился еще на 5 процентов. В ноябре он составил 1,46 млн рублей.