Тарифы ЖКХ для новосибирцев предложили повысить максимально – на 5,2%

Департамент по тарифам Новосибирской области подготовил проект постановления об изменении платы за коммунальные услуги в муниципалитетах региона с 1 июня 2022 года на 5,2%. Проект опубликован на портале «Электронная демократия».

Следует отметить, что это максимально допустимый рост, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 30 октября.

Документом предусмотрен равный рост тарифов на холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, электро- и газоснабжение.

Проект постановления прошел антикоррупционную экспертизу, но пока не подписан губернатором.