Татарского депутата-единоросса исключили из партии

Депутата Татарского райсовета Сергея Мамонтова исключили из «Единой России». Об этом в конце прошлой недели сообщила руководитель партийного регионального исполкома Юлия Швец. Поводом стало ДТП с участием депутата, в результате которого пострадал ребёнок, после чего Мамонтов, по версии следствия скрылся с места происшествия.

— Уверена, за оставление ребенка в опасности он понесет наказание по всей строгости закона, — говорит Швец. — Пострадавшего мальчика вместе с матерью доставили из Татарска в Новосибирск. Они находятся в областной больнице. Ситуацию держим под контролем.

В то же время официального решения суда по уголовному делу в отношении Мамонтова ещё нет, оно в настоящее время расследуется по статье «оставление в опасности». Решением суда Татарского района он признан виновным по административному делу (оставление водителем места ДТП) и 31 октября арестован на 11 суток.

Напомним, что инцидент с участием депутата произошёл вечером 30 октября. На кадрах видеонаблюдения автомобиль переехал мальчика, после чего его водитель покинул место происшествия. По информации ГУ МВД по Новосибирской области, пострадавший госпитализирован, а в отношении нарушителя решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

— Проведенное освидетельствование установило, что водитель трезв, — сообщали на следующий день в ГУ МВД. — Был составлен административный протокол по части 2 статьи 12.27 «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности». По уголовному кодексу водителю грозит до одного года лишения свободы.

К этому моменту однопартийцы Мамонтова уже поспешили от него откреститься, анонсировав его исключение из партии и её депутатского объединения в райсовете.

Стоит напомнить, что в последнее время уголовные дела затронули целую плеяду политиков-единороссов — депутатов Заксобрния Александра Морозова, Валерия Сичкарёва, Глеба Поповцева, Ивана Сидоренко, Владимира Лаптева, главу Сузунского района Лилию Некрасову.

Ранее редакция сообщала о смертельном ДТП в соседнем регионе.