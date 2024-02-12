ТЦ «Галерея» эвакуировали из-за подозрительного предмета в Новосибирске

Из ТЦ «Галерея» в Новосибирске были эвакуированы посетители и персонал здания.

Кто-то сообщил о тревожной находке, похожей на рацию. Она была закреплена на первом этаже в месте отдыха. Людей оперативно вывели на улицу.

— Я сначала не понял, что происходит. Особо паники не было. Спокойно вышли. Предмета, из-за которого весь сыр-бор не видел. Зато теперь будет, что рассказать друзьям, — оптимистично поведал один из эвакуированных.

В пресс-службе новосибирской полиции сообщили, что в результате обследования взрывное устройство не обнаружили.

Ранее редакция сообщала о том, что жильцов трехэтажки эвакуировали из-за жуткой вони в доме под Новосибирском.