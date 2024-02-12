Около 24,5 тысячи ламп заменили на улицах Новосибирска

Жители Новосибирска жалуются в соцсетях на освещение улиц города. Это актуально и для территорий, занятых многоэтажными домами, и для частного сектора. Так, в январе в группе «ТОС «Бронный» — Территория добрососедства» «В Контакте» жители сообщили: вопрос с освещением улиц не решается, их запросы в муниципалитет игнорируются, и заявили, что готовят обращение в прокуратуру. Впрочем, как рассказали Infopro54 в мэрии Новосибирска, к концу января на переулках были выполнены работы по ревизии, восстановлению линий наружного освещения и замене перегоревших ламп. Эту информацию подтвердили и жители жилмассива в соцсетях, приложив фотографии.

— Необходимо проработать вопрос с освещением Новосибирска в целом, и частного сектора в частности. Есть микрорайоны, которые плохо освещены. Нормативы освещения не выдерживаются, лампы не меняются, а если меняются, то используются лампы со старыми технологиями, которые перегорают через месяц. В итоге люди вновь вынуждены обращаться за заменой ламп и ждать этого месяцами, — говорил в 2023 году на сентябрьской сессии горсовета Новосибирска председатель постоянной комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения и член постоянной комиссии по городскому хозяйству, депутат Андрей Гудовский.

Напомним, депутаты горсовета также неоднократно поднимали вопрос с освещением улиц города.

Как пояснили в ответ на запрос Infopro54 в мэрии Новосибирска, работы по устранению выявленных замечаний на существующих линиях наружного освещения по улицам частного сектора (замена вышедших из строя светильников, перегоревших ламп, устранение аварийных ситуаций) проводятся в ходе текущего содержания, по заявкам от жителей и органов муниципального образования. Работы по восстановлению линий наружного освещения после замены опор силами сетевой организацией АО «Региональные электрические сети» формируются в план на строительный период текущего года и выполняются в объеме выделенного бюджетного финансирования на данные цели.

— Анализ выхода из строя ламп и линий наружного освещения показывает, что, как правило, лампы, используемые в светильниках, в частном секторе выходят из строя из-за нестабильного напряжения в линиях электропередач энергоснабжающей организации, воздействия внешней среды и механических повреждений, наносимых при проведении ремонтных работ на иных инженерных коммуникациях, пролегающих вблизи линий наружного освещения (теплотрассы, водовод), — пояснили в мэрии города.

При этом в мэрии подчеркнули, что в настоящее время производится закупка только современного оборудования и материалов, в том числе светильников с энергосберегающими лампами, на территории частного сектора установлены светодиодные лампы типа СВД-30.

Всего в ходе содержания линий наружного освещения города Новосибирска в течение 2023 года заменены около 24500 ламп, устранены 5215 аварий, установлены (заменены) 176 опор наружного освещения. Для сравнения: общая длина линий наружного освещения города Новосибирска составляет более 1500 км, шкафов управления наружным освещением — 578 штук, опор освещения — более 17000 штук, светильников различного современного типа — более 43000 штук (В каждом светильнике может быть несколько ламп. — Ред.).

В 2024 году на содержание линий наружного освещения в городском бюджете предусмотрены 50 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в мэрии обсуждалась возможность передать освещение города в концессию частному инвестору. В настоящее время вопрос передачи содержания и обслуживания линий наружного освещения города Новосибирска в концессию частному инвестору не рассматривается — сообщили Infopro54 в мэрии.