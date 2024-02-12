«У нас также есть пациенты»: женщина 10 минут умирала в машине пока ждала врача возле больницы в Новосибирске

В клинической больнице скорой медицинской помощи №2 Новосибирска проводится проверка после смерти пациентки, не дождавшейся врача.

Инцидент произошел на территории медучреждения вечером 9 февраля. К больнице подъехала карета скорой помощи, в которой умирала онкобольная женщина. Ситуация была критическая: пока фельдшер скорой пытался реанимировать пациентку, водитель тут же побежал за дежурным врачом.

По словам автора поста в социальных сетях, ставшего очевидцем происшествия, на протяжении 10 минут никто не выходил даже посмотреть на ситуацию. В это время работник скорой помощи продолжал реанимационные манипуляции и звал на помощь других докторов.

Подошедший к автомобилю с умирающей пациенткой дежурный врач объяснил свою неспешность тем, что у него есть и другие пациенты, а медик скорой должен был вызвать шоковую бригаду.

— Скорая должена вызвать на себя «шоков». Сейчас спустится реаниматолог, будет помогать. У нас также есть пациенты, — заявил доктор.

Пациентку спасти не удалось. Об этом сообщил в социальных сетях зять умершей Семен Соболев.

— Это была мама моей жены. Она болела онкологией, проходила курс химиотерапии. Нет сил выяснять отношения с подобными индивидуумами («врачами»). Спасибо автору видео, мы даже и не знали, что и как там происходило на самом деле, жену не пустили в скорую, пока ехала на такси уже всё произошло, — рассказал родственник скончавшейся пациентки.

Опубликованное в соцсетях видео происходящего вызвало волну возмущения и негатива в адрес медучреждения и дежурного врача в частности.

— Таким безразличным врачам хочется пожелать, что бы и их также спасали — Ужас, так вальяжно пошел , словно чай пить. Пациенты у него, у него живые сидят, а там помощь нужна, надо бежать помогать. Это же чья-то мама, бабушка, жена. Кошмар какой-то. Низкий поклон фельдшеру, который качал без остановки. — К сожалению, у нас врачи бегут помогать больным только в сериале «Склифосовский». А здесь — правда жизни. Спасибо работнику скорой помощи, что не бросил больную. — Конечно, надо бежать. Да вот только за беготню спросят с него. Минздрав сейчас сделает честные глазки и скажет, что виноваты все вокруг, а не их дурные приказы, кого куда везти, кого и как принимать в стационары. Это общая беда и врачей, и пациентов. И очень жаль, что пациенты не хотят этого понимать. Надо жаловаться не на врачей, а на систему.

После ЧП в больнице началась проверка.

— Больница скорой медицинской помощи № 2 проводит внутреннюю проверку по этой ситуации, — сообщили Infopro54 в пресс-службе регионального Минздрава.

Зять умершей пациентки сегодня пояснил, что претензий к больнице у их семьи нет.

— Она умерла в реанимации, претензий к врачам не имеем, — заявил Infopro54 Семен Соболев.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске освободили от наказания врача-хирурга, по чьей вине умерла пациентка.