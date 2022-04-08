TDM ELECTRIC откроет под Новосибирском распредцентр класса А

Компания TDM ELECTRIC на следующей неделе откроет под Новосибирском в поселке Элитный распределительный центр класса А. Площадь объекта — 4.000 кв.м. Он оснащен системой семиярусного стеллажного хранения и WMS-системой учета, позволяющей быстро осуществлять отгрузку.

— Открытие распределительного центра имеет стратегическое значение как для компании TDM ELECTRIC, так и для всего сибирского региона, — сообщает пресс-служба компании. — Центр предназначен для удовлетворения потребностей дистрибьюторов Сибири и Казахстана и будет выполнять роль транспортно-логистического хаба региона, что особенно актуально с учетом изменений транспортных маршрутов и логистических цепочек в сложившихся условиях.

TDM ELECTRIC — крупнейший в России производитель и поставщик под собственной торговой маркой электро-, светотехнической и кабельно-проводниковой продукции для дома, офиса и предприятия. Партнерами TDM ELECTRIC являются около 150 компаний партнеров-дистрибьютеров, а также представители среднего бизнеса сибирского региона, пользующиеся или планирующих пользоваться услугами распределительного центра в Новосибирске. В их числе «Электрокомплектсервис» (г. Новосибирск), «Джемини Электро» (г. Новосибирск), «Карат» (г. Бийск), «Сибавтоматика» (г. Томск), «Алтайэлектро» (г. Барнаул) и т.д. В ближайшие годы компания намерена вывести ассортимент на уровень 12 000 позиций, уточняется на сайте.