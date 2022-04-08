TDM ELECTRIC откроет под Новосибирском распредцентр класса А

Компания TDM ELECTRIC на следующей неделе откроет под Новосибирском в поселке Элитный распределительный центр класса А. Площадь объекта — 4.000 кв.м. Он оснащен системой семиярусного стеллажного хранения и WMS-системой учета, позволяющей быстро осуществлять отгрузку.
— Открытие распределительного центра имеет стратегическое значение как для компании TDM ELECTRIC, так и для всего сибирского региона, — сообщает пресс-служба компании. — Центр предназначен для удовлетворения потребностей дистрибьюторов Сибири и Казахстана и будет выполнять роль транспортно-логистического хаба региона, что особенно актуально с учетом изменений транспортных маршрутов и логистических цепочек в сложившихся условиях.
Фото из группы компании Вконтакте
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