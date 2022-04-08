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В вузе Новосибирска разработали СВЧ-усилители для создания квантового компьютера

  • 08/04/2022, 17:37
новости Новосибирска
На базе вуза выпущена опытная партия усилителей. Они будут переданы компаниям, которые занимаются исследованием квантовых систем обработки информации.

Инженеры лаборатории квантовой криогенной электроники Новосибирского государственного технического университета НЭТИ создали опытную партию первых отечественных криогенных СВЧ-усилителей, необходимых для проведения исследований, связанных с созданием квантовых систем обработки информации на сверхпроводящих кубитах. Такие системы могут за минуты или даже секунды выполнить объем вычислений, для которого современным компьютерам потребуются годы, сообщила пресс-служба НГТУ НЭТИ.

В настоящее время криогенные СВЧ-усилители выпускаются единственным в мире производителем — шведской компанией Low Noise Factory, которая с начала 2021 года ввела эмбарго на их экспорт в Россию и Китай. Поэтому разработка новосибирских инженеров приобретает стратегическое значение для отечественной IT-отрасли.

— Страна, которая первой создаст квантовую систему обработки информации, получит огромное превосходство над другими. Квантовый компьютер сможет за минуты или даже секунды выполнить такой объем вычислений, для которого современным компьютерам потребуются годы. Это ставит под угрозу любые государственные системы безопасности, основанные на шифровании данных, в том числе правительственные и военные каналы связи. Квантовый компьютер — это вопрос национальной безопасности, поэтому все его комплектующие должны быть отечественными, — комментирует доктор технических наук, профессор кафедры конструирования и технологии радиоэлектронных средств НГТУ НЭТИ Алексей Вострецов. — Для решения этой задачи наши инженеры в рамках реализации гранта федеральной программы «Приоритет 2030» не только разработали проект криогенных СВЧ-усилителей, но и выпустили первую опытную партию.

Сейчас рассматривается вопрос о передаче разработки нескольким российским коллаборациям, которые занимаются исследованием квантовых систем обработки информации.

Фото пресс-службы НГТУ НЭТИ

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Рубрики : Инновации Бизнес Технологии Наука

Регионы: Новосибирск

Теги : санкции разработки производство наука Квантовый компьютер инновации


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