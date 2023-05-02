Tinder окончательно покинет РФ к концу июня

Компания Match Group, которая владеет рядом онлайн-сервисов знакомств, включая Tinder, завершит уход из России к 30 июня текущего года, пишет РБК со ссылкой на сообщение из ежегодного отчета компании.

— Наши бренды предпринимают шаги для ограничения доступа к своим услугам в России и завершат свой уход с российского рынка к 30 июня 2023 года, — говорится сообщении.

О компании: американская интернет-компания Match Group владеет 45 сайтами и приложениями знакомств, включая Tinder, OkCupid, PlentyOfFish и Match.com.

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