11 объектов планируют обеспечить защитой в 2024 году в Новосибирске

11 объектов транспортной инфраструктуры планируют обеспечить услугами по защите объектов транспортной инфраструктуры в 2024 году. Об этом сообщает мэрия Новосибирска.

― На эти цели будет выделено из городского бюджета 30 миллионов рублей, ― говорится в сообщении.

В данный момент идут поиски подрядных организаций. Контракт будет заключатся на один год. МКУ «Гормост» будет заключать контракты до конца 2023 года.

― Комплекс мероприятий по защите предусматривает размещение охранных постов, защищающих объекты, с использованием инженерно-технических систем обеспечения транспортной безопасности, контроля доступа и перемещения физических лиц, автомобилей и техники на мостах и путепроводах, ― говорится в сообщении.

Отметим, что сегодня защитой обеспечены: Бугринский мост через реку Обь и два путепровода ― через замытое русло реки Каменка (волейбольный центр «Локомотив-Арена») и по ул. Ипподромской.

Ранее редакция сообщала о том, что защищать лес от пожаров будет искусственный интеллект в Новосибирской области.